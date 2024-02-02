За рубежом раскупают арт-токены «Интерроса» на фрески школы Рафаэля

В рамках пилотного проекта компании «Интеррос» были токенизированы три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Каждая фреска состояла из 20 токенов, которые можно купить как отдельные элементы или единым лотом на платформе «Атомайз».