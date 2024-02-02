За рубежом раскупают арт-токены «Интерроса» на фрески школы Рафаэля

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На сегодняшний день токенов на фрески мастерской Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа не осталось в свободной продаже: все фрески выкуплены либо зарезервированы и ожидают оплаты.
По сообщению издания РИА Новости, NFT-токены стали первыми в Российской Федерации, выпущенными в соответствии со вступившим в силу в 2021 году новым федеральным законом «О цифровых финансовых активах». Инструмент в сфере искусства назвали арт-токеном. Инвесторам он предоставляет права денежного требования и пользования объектом интеллектуальной собственности, а также возможность внести вклад в сохранение культурного наследия.
По словам генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, арт-токен представляет собой новый вид художественной публикации — цифровую репродукцию, которая вдвойне уникальна. Во-первых, арт-токен закрепляет права только за приобретателем и музеем. Во-вторых, этот инструмент фиксирует уникальное состояние картины в ходе реставрации, которое больше не существует.
По сути, инвесторам предлагается срез с процесса реставрации, и ранее такого не предлагал ни один проект.
В рамках пилотного проекта компании «Интеррос» были токенизированы три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Каждая фреска состояла из 20 токенов, которые можно купить как отдельные элементы или единым лотом на платформе «Атомайз».
Первые 20 токенов, составляющие фреску «Венера и Амур на дельфинах», были зарезервированы и проданы сразу после презентации проекта, прошедшей в рамках Восточного экономического форума. Владельцами стали частные покупатели из России. Фреску «Венера, вынимающая занозу» полностью выкупили коллекционеры из южнокорейской арт-группы FLUR DYС. Еще одну фреску «Венера и Адонис» приобрел глава компании «Интеррос» Владимир Потанин. Он передал приобретенный шедевр Эрмитажу.
Благодаря проекту Эрмитаж выручил больше 4,5 миллиона рублей. Эти средства музей направит на реставрацию картины «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего.
Токенизация предметов мировой и российской культуры будет способствовать популяризации их собраний среди граждан и привлечению средств для поддержки деятельности музеев. Такое мнение высказал завкафедрой истории искусств и гуманитарных наук РГПХУ им. С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской Академии Художеств Кирилл Гаврилин.