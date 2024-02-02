На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В воскресенье, 4 февраля, днем потеплеет до -5…-10, ночью температура воздуха составит -9…-14. Ожидается снег, местами умеренный, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.
В Тюмени 3 февраля ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -17…-13, в темное время суток температура воздуха составит -13…-14. 4 февраля снегопад усилится — ожидается выпадение до 3 мм осадков, скорость ветра составит 3,9 м/с. Температура воздуха днем -13…-9, в вечернее время суток ожидается до -11…-14.
В Тобольске в субботу синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 2,7 м/с. Утром и днем -22…-16, в темное время суток температура воздуха составит -17…-16. В воскресенье, 4 февраля, синоптики обещают снегопад, ветер до 4,8 м/с, -15…-12 днем и до -17….-14 в ночные часы.
В Ялуторовске в субботу ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -17…13, в темное время суток температура воздуха составит -14…-13. 4 февраля метеорологи прогнозируют снегопады, ветер до 4 м/с, -12…-8 днем и до -13 в ночные часы.
В Заводоуковске 3 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 4,9 м/с. В утренние часы термометры покажут -17…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -13…-12. В воскресенье город засыплет снегом, при этом потеплеет до -12…-7.
В Ишиме в субботу ожидается снег, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-22, в ночные часы ожидается до -16…-14. В воскресенье на город обрушится снегопад, ветер усилится до 7,9 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до -6….-4, в темное время суток не опустятся ниже -7…-10.