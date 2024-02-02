На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер

В Ишиме в субботу ожидается снег, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-22, в ночные часы ожидается до -16…-14. В воскресенье на город обрушится снегопад, ветер усилится до 7,9 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до -6….-4, в темное время суток не опустятся ниже -7…-10.