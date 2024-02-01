В Тюмени убрали с маршрута единственный в городе электробус — ему негде заряжаться

Заметим, что еще в апреле 2023 года стало известно о том, что Тюменская область получит федеральные субсидии на развитие электротранспорта. Федеральные денежные средства были направлены лишь 10 российским регионам. Средства на условиях получили Нижегородская, Ярославская, Липецкая, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края.