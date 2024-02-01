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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Тюмени убрали с маршрута единственный в городе электробус

В Тюмени убрали с маршрута единственный в городе электробус — ему негде заряжаться

1 февраля 2024, 08:28
Фото: 1MI

В Тюмени убрали с маршрута единственный в городе электробус

По Тюмени временно перестал курсировать единственный в городе электробус. Ранее транспортное средство работало на гостевом маршруте, который соединял между собой автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт Рощино.

Как выяснилось, причиной прекращения работы электробуса стал демонтаж зарядной станции, расположенной на территории аэропорта. Ее убрали в ходе проведения работ по реконструкции Рощино — в связи с этим быстрая зарядка электробуса стала невозможной.

Как пояснили в администрации Тюмени, в настоящее время для решения данного вопроса уже разрабатываются различные варианты организации ультрабыстрой зарядки электробуса на маршруте.

«После решения данной задачи, ожидается, что электробус снова выйдет на линию», — сообщила 72.RU глава комитета по связям со СМИ мэрии города Гульнара Сидоркина.

По ее словам, закупка новых электробусов для Тюмени в ближайшее время не планируется.

Заметим, что еще в апреле 2023 года стало известно о том, что Тюменская область получит федеральные субсидии на развитие электротранспорта. Федеральные денежные средства были направлены лишь 10 российским регионам. Средства на условиях получили Нижегородская, Ярославская, Липецкая, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края.

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