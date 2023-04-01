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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Тюменская область не получит деньги из бюджета на развитие электротранспорта

1 апреля 2023, 11:53
Фото: 1MI

Тюменская область не получит федеральные субсидии на развитие электротранспорта

Тюменская область не вошла в число регионов, которые получат из федерального бюджета субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий.
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Тюмень

Согласно распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, субсидии в размере 86,5 миллиардов рублей будет выделены десяти регионам страны. В документе указано, что денежные средства на условиях софинансирования будут направлены в Ярославскую, Саратовскую, Липецкую, Росстовскую, Волгоградскую, Нижегородскую области, Краснодарский, Пермский и Краснояркий края.

На денежные средства планируют реконструировать 620 километров трамвайных путей, произвести закупку 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

В Тюменской области на сегодняшний день троллейбусы и трамваи отсутствуют. Между тем урбанисты отмечают, что строительство трамвайных линий в Тюмени является хорошим решением для развития дорожной сети. Но пока дальше разговоров дело не заходит, несмотря на то, что в генеральном плане значится строительство трамвайных линий в срок до 2035 года.

Ранее «Наш Город» в Тюмени городские власти объявили о поиске подрядной организации по проведению восстановительных работ на улице Монтажников — минувшим летом здесь произошел провал грунта. Из городского бюджета на ремонтные работы выделено более 166 миллионов рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Субсидии#Федеральный бюджет#Тюмень#Тюменская область#Экономика
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