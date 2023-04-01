Тюменская область не получит деньги из бюджета на развитие электротранспорта

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Updated Сегодня, 11:56
Согласно распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, субсидии в размере 86,5 миллиардов рублей будет выделены десяти регионам страны. В документе указано, что денежные средства на условиях софинансирования будут направлены в Ярославскую, Саратовскую, Липецкую, Росстовскую, Волгоградскую, Нижегородскую области, Краснодарский, Пермский и Краснояркий края.
На денежные средства планируют реконструировать 620 километров трамвайных путей, произвести закупку 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.
В Тюменской области на сегодняшний день троллейбусы и трамваи отсутствуют. Между тем урбанисты отмечают, что строительство трамвайных линий в Тюмени является хорошим решением для развития дорожной сети. Но пока дальше разговоров дело не заходит, несмотря на то, что в генеральном плане значится строительство трамвайных линий в срок до 2035 года.
Ранее «Наш Город» в Тюмени городские власти объявили о поиске подрядной организации по проведению восстановительных работ на улице Монтажников — минувшим летом здесь произошел провал грунта. Из городского бюджета на ремонтные работы выделено более 166 миллионов рублей.