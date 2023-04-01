Тюменская область не получит деньги из бюджета на развитие электротранспорта

В Тюменской области на сегодняшний день троллейбусы и трамваи отсутствуют. Между тем урбанисты отмечают, что строительство трамвайных линий в Тюмени является хорошим решением для развития дорожной сети. Но пока дальше разговоров дело не заходит, несмотря на то, что в генеральном плане значится строительство трамвайных линий в срок до 2035 года.