Пациенты ОКБ № 2 пожаловались на нехватку туалетов и кресел-колясок

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
«На всех этажах работает только один туалет, другой ремонтируют второй год. Всего две коляски на этаж, пациенты по очереди распределяют между собой, чтобы съездить в туалет, умыться. Ходячие больные ищут коляски для соседей по палате. Где-то проходы завешены полиэтиленом, где-то одеялами, которые сцеплены на иглы от капельниц», — негодуют тюменцы.
В департамент здравоохранения Тюменской области заверили, что в ближайшее время ремонты работы в санузлах будут завершены. Кроме того, состоится закупка кресел-каталок для отделения.
«Приносим извинения пациентам за неудобства. Со своей стороны больница прилагает максимум усилий для решения вопроса с наименьшими потерями — ремонта без остановки лечебного процесса», — сообщили Ура.Ру в департаменте.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в деревнях Якуши и Криводанова временно прекратили работу фельдшерско-акушерские пункты из-за болезни единственного работающего там медика. Жителям населенных пунктов приходилось ездить на прием в Мальковскую амбулаторию. В настоящее время ФАПы работают в штатном режиме.