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В больнице Тюмени пациентам не хватает туалетов и колясок

Пациенты ОКБ № 2 пожаловались на нехватку туалетов и кресел-колясок

1 февраля 2024, 07:46
Фото: 1MI

В больнице Тюмени пациентам не хватает туалетов и колясок

Пациенты травматологического отделения тюменской Областной клинической больницы № 2 жалуются на дефицит кресел-колясок и только один работающий в учреждении туалет.
«На всех этажах работает только один туалет, другой ремонтируют второй год. Всего две коляски на этаж, пациенты по очереди распределяют между собой, чтобы съездить в туалет, умыться. Ходячие больные ищут коляски для соседей по палате. Где-то проходы завешены полиэтиленом, где-то одеялами, которые сцеплены на иглы от капельниц», — негодуют тюменцы.

В департамент здравоохранения Тюменской области заверили, что в ближайшее время ремонты работы в санузлах будут завершены. Кроме того, состоится закупка кресел-каталок для отделения.

«Приносим извинения пациентам за неудобства. Со своей стороны больница прилагает максимум усилий для решения вопроса с наименьшими потерями — ремонта без остановки лечебного процесса», — сообщили Ура.Ру в департаменте.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в деревнях Якуши и Криводанова временно прекратили работу фельдшерско-акушерские пункты из-за болезни единственного работающего там медика. Жителям населенных пунктов приходилось ездить на прием в Мальковскую амбулаторию. В настоящее время ФАПы работают в штатном режиме.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Больницы#ОКБ №2
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