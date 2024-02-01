Пациенты ОКБ № 2 пожаловались на нехватку туалетов и кресел-колясок

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в деревнях Якуши и Криводанова временно прекратили работу фельдшерско-акушерские пункты из-за болезни единственного работающего там медика. Жителям населенных пунктов приходилось ездить на прием в Мальковскую амбулаторию. В настоящее время ФАПы работают в штатном режиме.