Банки не хотят повышать ставку по ипотечному кредитованию

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Экономист Андрей Бархота отметил, что годовые темпы роста кредитного портфеля на 1 июля прошлого года составляли 23%, а на 1 декабря 2023 года — 29%, сообщает издание 56orb.ru.
Крупные банки начали бороться за низкие ставки для заемщиков, удерживая их на уровне, установленном постановлением о льготной ипотеке. Однако ключевая ставка остается высокой, и разница между рыночной и льготной ставками не снижается. В ответ на это кредитные организации начали вводить комиссии для застройщиков, которые продают жилье по льготной ипотеке. Банки ссылаются на убыточность программы в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты, а девелоперы начали борьбу с банками: Федеральная антимонопольная служба уже проводит проверки нескольких кредитно-финансовых учреждений из-за таких условий. В результате этой борьбы российский рынок ипотеки может просто не оправиться.
Сергей Гордейко, главный эксперт «Русипотеки», отметил, что по всем выданным кредитам правительство выплачивает компенсацию, исходя из расчета, привязанного к ключевой ставке, ставке по программе, и дополнительного коэффициента. По его словам, компенсация равна ключевой ставке плюс 1,5% и минус ставка по программе. Вначале было 2,5%, потом — 2%, а сейчас — 1,5%. По расчетам Минфина, этой компенсации должно хватать для сохранения рентабельности.
Однако банку в расчетах необходимо учесть также основные риски, такие как дефолты и просрочки. При этом все это закладывается не на статичных условиях, а в динамике. Сам Банк России не дает долгосрочных прогнозов по ставке.
Кроме того, Банк России ужесточает требования к выдаче кредитов по первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке (ПДН). Регулятор надеется улучшить кредитный портфель, вводя ограничения на входе.
На данный момент Центробанк настаивает на запрете выплат по программам субсидирования всех выдач ипотеки, если показатель долговой нагрузки заемщика превышает 50%. Для кредитов с предельной долговой нагрузкой от 50% до 80% и особенно с ПДН более 80% Банк России ввел самые жесткие ограничения.
Эксперты отмечают, что таким образом регулятор по факту оставляет возможность приобретения жилья в ипотеку только для граждан, чей доход выше среднего. При этом бедные слои населения лишаются возможности купить квартиру, несмотря на то, что, по статистике, даже самая закредитованная часть населения стабильно платит по кредитам на квартиру.