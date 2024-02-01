Банки не хотят повышать ставку по ипотечному кредитованию

Крупные банки начали бороться за низкие ставки для заемщиков, удерживая их на уровне, установленном постановлением о льготной ипотеке. Однако ключевая ставка остается высокой, и разница между рыночной и льготной ставками не снижается. В ответ на это кредитные организации начали вводить комиссии для застройщиков, которые продают жилье по льготной ипотеке. Банки ссылаются на убыточность программы в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты, а девелоперы начали борьбу с банками: Федеральная антимонопольная служба уже проводит проверки нескольких кредитно-финансовых учреждений из-за таких условий. В результате этой борьбы российский рынок ипотеки может просто не оправиться.