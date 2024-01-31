Видео первых минут после смертельного ДТП под Тюменью показали спасатели

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
На опубликованных кадрах видно, как спасатели Тюменского ПСО ГКУ ТО «ТОСЭР» наряду с пожарными 13 ПЧ и сотрудниками СМП ликвидируют последствия ДТП. Пострадавшую женщину выносят из поврежденного автомобиля на носилках.
Напомним, что смертельное ДТП под Тюменью произошло сегодня, 31 января на 7-м км Червишевского тракта. 35-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу. Предположительно, мужчина уснул за рулем. На встречной полосе иномарка влетела в «Опель», в результате чего автомобиль от удара отбросило на еще одну машину «Киа». 75-летняя пассажирка «Опеля» — жительница Тугулыма скончалась на месте от полученных травм. Оказались ранены 75-летний водитель и 74-летняя пассажирка Opel. Обстоятельства случившегося выясняются.