Видео первых минут после смертельного ДТП под Тюменью показали спасатели

Напомним, что смертельное ДТП под Тюменью произошло сегодня, 31 января на 7-м км Червишевского тракта. 35-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу. Предположительно, мужчина уснул за рулем. На встречной полосе иномарка влетела в «Опель», в результате чего автомобиль от удара отбросило на еще одну машину «Киа». 75-летняя пассажирка «Опеля» — жительница Тугулыма скончалась на месте от полученных травм. Оказались ранены 75-летний водитель и 74-летняя пассажирка Opel. Обстоятельства случившегося выясняются.