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Жители Тюмени раскупили VIP-билеты на концерт Zivert

Тюменцы раскупили VIP-билеты на концерт певицы Zivert

31 января 2024, 02:24
Фото: 1MI

Жители Тюмени раскупили VIP-билеты на концерт Zivert

Известная певица приедет в Тюмень в конце апреля. Фанаты уже раскупили билеты на места у сцены.

Концерт певицы состоится 29 апреля в 19:00 во Дворце спорта Тюмени. Стоимость билетов на ее концерт — от 2.5 до 7 тысяч рублей.

Самые дешевые билеты — на танцпол и в секторах 8 и 9, они стоят от 2.5 до 3 тысяч рублей. Чем ближе к сцене — тем, соответственно, дороже.

Так, билеты на места в секторах 1 и 7 стоят от 3.5 до 5 тысяч рублей. Таких билетов в продаже еще достаточно много.

Фото: tyumen.icity.life

Однако тюменцы решили не экономить при покупке билетов на концерт любимой певицы, поэтому самых дорогих почти не осталось. Например в секторе 6, проход в который стоит 4.5-5 тысяч рублей, осталось всего 65 свободных мест.

В секторах 5 и 7 — самых близких к сцене, суммарно осталось чуть больше 130 мест, а билеты на места там стоят от 6 до 7 тысяч рублей. А в VIP-сектор в целом попасть не получится, так как билеты уже раскуплены.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени состоится концерт Басты. Билеты уже в продаже и стоят от 2 до 8 тысяч рублей.

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