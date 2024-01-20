Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт Shamanа

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
«К сожалению, билеты закончились. На это мероприятие уже не попасть», — указано на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.
Заметим, что в начале января были раскуплены все дорогие билеты на концерт Shamanа, стоимость которых доходила до 10 тысяч рублей. В продаже оставались билеты за 2,5 тысячи рублей.
Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года Shaman был признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%.
Ранее «Наш Город» в Тюмени впервые с концертной программой певец выступил в декабре 2022 года. В феврале 2023 года его выступление прошло с настоящим аншлагом в областной столице — билеты на концерт были раскуплены за считанные дни.