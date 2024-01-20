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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Тюменцы раскупили все билеты на концерт Shamanа

Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт Shamanа

20 января 2024, 05:02
Фото: SHAMAN

Тюменцы раскупили все билеты на концерт Shamanа

Выступления состоятся 5 и 6 февраля в Тюменской филармонии, но свободных билетов в продаже уже нет.
Сюжет
Концерт
«К сожалению, билеты закончились. На это мероприятие уже не попасть», — указано на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.

Заметим, что в начале января были раскуплены все дорогие билеты на концерт Shamanа, стоимость которых доходила до 10 тысяч рублей. В продаже оставались билеты за 2,5 тысячи рублей.

Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года Shaman был признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%.

Ранее «Наш Город» в Тюмени впервые с концертной программой певец выступил в декабре 2022 года. В феврале 2023 года его выступление прошло с настоящим аншлагом в областной столице — билеты на концерт были раскуплены за считанные дни.

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