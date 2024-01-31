Глава Минприроды рассказал о функциях единого ученого совета по экологии

«Единый ученый совет будет координировать направления научных исследований по всем ключевым направлениям деятельности Минприроды. В него должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования», — сообщил Александр Козлов. Он также подчеркнул, что на совет возложат задачи по решению вопросов стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, по совершенствованию законодательства и международному сотрудничеству. Об этом информирует ТАСС.