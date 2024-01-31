Глава Минприроды рассказал о функциях единого ученого совета по экологии

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
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Updated Сегодня, 18:47
«Единый ученый совет будет координировать направления научных исследований по всем ключевым направлениям деятельности Минприроды. В него должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования», — сообщил Александр Козлов. Он также подчеркнул, что на совет возложат задачи по решению вопросов стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, по совершенствованию законодательства и международному сотрудничеству. Об этом информирует ТАСС.
Министр напомнил: научные исследования по основным направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедников, пользование недрами и геология) имеют особое значение с точки зрения государственных программ и федеральных проектов. Чтобы осуществлять такие программы, необходимы более точные и эффективные отечественные разработки, методы и технологии природоохранной деятельности. Важнейшим направлением сотрудничества с научным и экспертным сообществом является проблема совершенствования законодательства. Нормативно-правовой базе природоохранной и природоресурсной деятельности необходимо постоянное обновление на фоне изменений производственных и общественных потребностей.
Зампредседателя Совета по изучению производительных сил Светлана Липина, со своей стороны, заявила, что для стратегического управления отраслью и выявления направлений работы на долгосрочную перспективу нужна соответствующая научно-исследовательская база. Она также добавила, что в непростую эпоху геополитических перемен у страны появляется необходимость в создании единого научного центра, деятельность которого направлена на решение проблем экологии и природопользования.
В свою очередь, вице-президент РАН, председатель наблюдательного совета по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков отдельно отметил высокий уровень взаимодействия Минприроды РФ и РАН и выразил мнение, что роль науки при реализации крупных природоохранных и природоресурсных проектов должна усиливаться.