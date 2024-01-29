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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Тюменские торговые центры в 2024 году станут более социально направленными

Тюменские торговые центры станут более социально направленными

29 января 2024, 03:08
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские торговые центры в 2024 году станут более социально направленными

Эксперты считают, что 2024 год будет переломным для сферы торговли. Тенденции, которые были обозначены в Тюменской области в прошлом году, будут продолжать усиливаться.

По словам члена региональной Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлии Глазуновой, местные дизайнеры продолжат завоевывать рынок, несмотря на желание некоторых зарубежных брендов вернуться.

Хотя дизайнеры и столкнулись с нехваткой тканей и фурнитуры, они все равно находят свою аудиторию и развиваются.

Еще одним трендом, набирающим обороты, Глазунова считает социальную направленность. Так, в 2024 году в торговых центрах Тюменской области будут расширяться пространства для семейного отдыха.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени торговый центр планирует перейти на альтернативные источники энергии. Администрация ТЦ уже закупила солнечные батареи.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Семья#Рынок#Дизайн#Торговые центры#Любовь Селезнева
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