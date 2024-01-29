Тюменские торговые центры станут более социально направленными

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
По словам члена региональной Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлии Глазуновой, местные дизайнеры продолжат завоевывать рынок, несмотря на желание некоторых зарубежных брендов вернуться.
Хотя дизайнеры и столкнулись с нехваткой тканей и фурнитуры, они все равно находят свою аудиторию и развиваются.
Еще одним трендом, набирающим обороты, Глазунова считает социальную направленность. Так, в 2024 году в торговых центрах Тюменской области будут расширяться пространства для семейного отдыха.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени торговый центр планирует перейти на альтернативные источники энергии. Администрация ТЦ уже закупила солнечные батареи.