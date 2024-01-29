Новая рабочая неделя в Тюмени начнется со снега

В Тюменской области сегодня метеорологи обещают теплую погоду без осадков. В утренние часы вероятны туманы, изморозь. Днем термометры покажут -9…-14, в ночные часы температура воздуха составит -16…-21, при прояснении до -26. Ветер будет дуть со скоростью 2-9 м/с.

В Тюмени 29 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-10, в темное время суток потеплеет до -13…-12. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45 закат в 16:56 продолжительность дня 8 часов 11 минут. В Тобольске в понедельник синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 0,8 м/с. Утром и днем -15…-12, в темное время суток температура воздуха составит -17…-14. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39 закат в 16:40 продолжительность дня 8 часов 1 минута. В Ялуторовске в понедельник, 29 января, ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -16…11, в темное время суток температура воздуха составит -13…-14. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39, закат в 16:55 продолжительность дня 8 часов 16 минут. В районе тюменских сел заметили стаи волков. Жертвы хищников уже есть Узнать подробнее В Заводоуковске 29 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -17…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -13…-14. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38, закат в 16:55 продолжительность дня 8 часов 17 минут. В Ишиме 29 января ожидается снег, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19…-12, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -15…-14. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:24, закат в 16:45 продолжительность дня 8 часов 21 минута. Читайте также: Итоги недели: школьник-убийца, запрет на выступление артистов с голой вечеринки, ОРВИ Lada влетела в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург — Тюмень До 200 тысяч рублей в месяц: кому платят больше всех в Тюмени