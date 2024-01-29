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Депутат Чаплин: Бесплатные лекарства положены детям, инвалидам и ветеранам

Депутат Чаплин: Бесплатные лекарства положены детям, инвалидам и ветеранам

29 января 2024, 12:36
Фото: 1MI
Депутат Государственной думы России Никита Чаплин рассказал, что по статистике 80% граждан не знают о положенных им и их близким бесплатных лекарствах.

Но перечислить полный перечень таких категорий граждан трудно, поскольку формирование списка осуществляется на основании 2 источников финансирования: федерального и регионального бюджетов.

Как пишет NEWS.ru, согласно официальной статистике, около 25% населения России составляют пенсионеры, которым положена скидка в в размере 50% на покупку лекарств, рассказал депутат.

Также Чаплин отметил, что получателями бесплатных лекарств являются дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, а также родители и супруги погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и других. Депутат уточнил, что бесплатные лекарства можно получить через социальные аптеки. В случае отсутствия необходимого препарата в наличии, аптека его заказывает. При этом необходимо предъявить назначение от врача и подтверждение принадлежности к льготной категории.

Скидка в размере 50% на приобретение лекарств также положена пенсионерам, работающим инвалидам II группы, инвалидам III группы, признанным безработными в установленном порядке, и другим категориям граждан. Кроме этого, есть перечень болезней, при которых помощь полагается даже без принадлежности к перечисленным категориям. К таким заболеваниям относятся онкология, бронхиальная астма, ревматические заболевания, диабет, инфаркт (лекарства можно получать бесплатно в течение шести месяцев), ВИЧ, ДЦП, рассеянный склероз и другие

По словам Чаплина, это льготы федерального уровня, поэтому на них могут претендовать все граждане, независимо от региональной принадлежности. Кроме того, в каждом субъекте России существует также список региональных льгот. Например, жителям Крайнего Севера доступен расширенный перечень помощи.

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