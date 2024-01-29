Депутат Чаплин: Бесплатные лекарства положены детям, инвалидам и ветеранам

Также Чаплин отметил, что получателями бесплатных лекарств являются дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, а также родители и супруги погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и других. Депутат уточнил, что бесплатные лекарства можно получить через социальные аптеки. В случае отсутствия необходимого препарата в наличии, аптека его заказывает. При этом необходимо предъявить назначение от врача и подтверждение принадлежности к льготной категории.