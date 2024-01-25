В Тюмень возвращается теплая погода

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
В Тюмени 25 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -18…-12, в темное время суток потеплеет до -13…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52 закат в 16:47 продолжительность дня 7 часов 55 минут.
В Тобольске в четверг синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в вечернее время, ветер до 1,7 м/с. Утром и днем -19…-14, в темное время суток температура воздуха составит -14…-13.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47 закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 43 минуты.
В Ялуторовске 25 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -18…12, в темное время суток температура воздуха составит -13…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46, закат в 16:46 продолжительность дня 8 часов.
В Заводоуковске 25 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние часы термометры покажут -17…-13, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -14…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:46 продолжительность дня 8 часов 1 минута.
В Ишиме 25 января ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-20, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -14….-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31, закат в 16:37 продолжительность дня 8 часов 6 минут.