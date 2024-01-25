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Published Сегодня, 01:17

Modified Сегодня, 01:17

Updated Сегодня, 01:17

В Тюмень возвращается теплая погода

В Тюмень возвращается теплая погода

25 января 2024, 01:17
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в четверг потеплеет. В течение дня возможны осадки в виде снега, местами умеренного, скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. В дневные часы столбики термометров поднимутся до -10…-15, ночью ожидается -15…-20, при прояснении до -25.

В Тюмени 25 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -18…-12, в темное время суток потеплеет до -13…-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52 закат в 16:47 продолжительность дня 7 часов 55 минут.

В Тобольске в четверг синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в вечернее время, ветер до 1,7 м/с. Утром и днем -19…-14, в темное время суток температура воздуха составит -14…-13.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47 закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 43 минуты.

В Ялуторовске 25 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -18…12, в темное время суток температура воздуха составит -13…-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46, закат в 16:46 продолжительность дня 8 часов.

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В Заводоуковске 25 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние часы термометры покажут -17…-13, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -14…-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:46 продолжительность дня 8 часов 1 минута.

В Ишиме 25 января ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-20, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -14….-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31, закат в 16:37 продолжительность дня 8 часов 6 минут.

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