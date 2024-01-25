Тюменцев приглашают поучаствовать в проекте «Мой месяц счастья»

Мы ежедневно сталкиваемся с множеством бытовых вопросов и проблем. Иногда кажется, что серые будни сменяют друг друга, не принося ничего позитивного. Часто мы не можем вспомнить, что происходило в нашей жизни неделю или две назад… Но мы нашли способ сохранять приятные воспоминания и эмоции каждого дня. Наш месяц радости позволяет нам жить здесь и сейчас, находить поводы для радости даже в холодный февральский день, считает руководитель проекта Елена Кашкарова.