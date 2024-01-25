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Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Тюменцев приглашают поучаствовать в проекте «Мой месяц счастья»

25 января 2024, 09:20
Семейный проект «Строим будущее» предлагает тюменцам быть счастливыми каждый день.

Участники проекта «Мой месяц радости» должны решить непростую задачу — остановиться в потоке повседневных дел, чтобы заметить и запомнить мгновения, дающие тепло и повод для улыбки, пишет «КП-Тюмень».

Мы ежедневно сталкиваемся с множеством бытовых вопросов и проблем. Иногда кажется, что серые будни сменяют друг друга, не принося ничего позитивного. Часто мы не можем вспомнить, что происходило в нашей жизни неделю или две назад… Но мы нашли способ сохранять приятные воспоминания и эмоции каждого дня. Наш месяц радости позволяет нам жить здесь и сейчас, находить поводы для радости даже в холодный февральский день, считает руководитель проекта Елена Кашкарова.

Чтобы принять участие в проекте, нужно оставить сообщение «Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ!» до 29 января, 13:00, в соответствующей теме на форуме. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны семь человек, которые станут «основными» участниками. По окончании проекта каждый из них получит фотокнигу о своем месяце счастливых дней в подарок.

Те, кто не попадает в число «основных», могут стать «самостоятельными» участниками. Среди них также будет разыграны подарки от партнеров проекта. С 1 по 29 февраля каждый участник должен выкладывать фотографию того, что его вдохновило, обрадовало и сделало счастливым в этот день.

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