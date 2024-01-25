Найти золотую середину: тюменцам рассказали о пользе и вреде молчания

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Эксперт Ирина Воронцова рассказала телеканалу «Саратов 24», чем может навредить молчание и что в нем полезного.
Молчание дает возможность оградить себя от шумного внешнего мира, обратить внимание на свои мысли и разобраться в своих чувствах. Оно может проложить дорогу к развитию и росту.
Иногда молчание и жесты передают эмоции и чувства лучше, чем слова. Оно может укрепить эмоциональную связь с партнером, понять его и создать гармонию.
У молчания есть и свои минусы. Например, таким образом человек может отстраняться от решения проблем и конфликтов, но сами собой они не исчезнут.
Замалчивание может быть барьером, за которым человек прячет свои чувства и эмоции. Чем дольше человек находится в таком состоянии — тем сильнее он отстраняется от людей и окружающего мира.
Научные исследования подтверждают благотворное влияние молчания. Например, периодические медитации снижают уровень стресса и улучшают концентрацию, поддерживая физическое и психическое здоровье человека.
Используя молчание, нужно соблюдать баланс: практики и медитации должны быть осознанными действиями, а не способами закрыться в себе.
В заключение эксперт отметила, что из молчания можно черпать силы и вдохновение, если найти в его использовании золотую середину.
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