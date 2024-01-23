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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Тюменцам рассказали, чем опасен храп

Правда и мифы: тюменцам рассказали, к чему может привести храп

23 января 2024, 07:23
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, чем опасен храп

Храп действительно опасен для здоровья, так как повышает риск развития инфаркта и инсульта. Однако есть и ряд мифов, в которые люди неосознанно верят.

Эксперт Екатерина Курбатова рассказала телеканалу «Саратов 24», чем на самом деле опасен храп и развеяла несколько популярных мифов.

Курбатова отметила, что храп действительно связан с обструктивным апноэ сна — частичным или полным перекрытием верхних дыхательных путей во сне, при котором останавливается дыхание. Это может привести к повышенному давлению и проблемам с сосудами и сердцем.

Постоянное нарушение сна и кислородного обмена при обструктивном апноэ сна нагружает сердечно-сосудистую систему, в следствие чего могут развиться инфаркт, инсульт и гипертония, а также усугубиться уже имеющиеся заболевания.

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Эксперт также развеяла несколько мифов, связанных с храпом. Так, она опровергла тот факт, что все храпящие подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, легкий храп риски не увеличивает.

Также Курбатова утверждает, что храп — это не только проблема дыхательных путей, хотя и непосредственно связан с ними. Последствия храпа могут повлиять на весь организм.

Эксперт подытожила, что храп ни в коем случае нельзя игнорировать, тем более, если он сопровождается симптомами обструктивного апноэ сна. Нужно обращаться ко врачу, чтобы избежать серьезных для здоровья последствий.

Ранее «Наш город» сообщал, что тобольские врачи спасли женщину с желудком в грудной полости. Лечение осложнялось анемией, от которой пациентка страдала годами.

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