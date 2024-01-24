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Модульбанк создал сервис по поддержке маркировки косметики

Модульбанк создал сервис по поддержке маркировки косметики

24 января 2024, 07:12
Фото: 1MI
В Российской Федерации недавно был запущен эксперимент по маркировке ряда товаров бытовой химии и косметики. По словам экспертов, эта инициатива не представляет дополнительных рисков для производителей.

Эксперимент проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли, Центра развития перспективных технологий и других заинтересованных организаций. В ходе его будет осуществляться плавный переход к обязательной маркировке данной группы товаров, старт которой назначен на 2025 год, пишет rostovgazeta.ru.

Напомним, первые шаги по маркировке товаров в России были предприняты в 2019 году. Основной задачей является защита потребителей от подделок. Каждому товару присваивается код, позволяющий проследить его путь от производства и до магазина. А кассовые аппараты должны отклонять товары без маркировки.

Специалисты уверены, что участие кредитных организаций в программе маркировки помогает снизить нагрузку на бизнес во время эксперимента.

Модульбанк активно включился в программу. Он запустил сервис сопровождения маркировки товаров для личной гигиены и косметики. Таким образом бизнесменам проще подключиться к системе «Честный знак» и освоить работу с ней. Помимо этого сервис помогает внедрить электронный документооборот и другие полезные функции.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что банк следит за изменениями в законодательстве и регулярно обновляет свою онлайн-кассу, вбивая туда новые коды.

В Центре развития перспективных технологий заявили, что основной причиной запуска эксперимента стало увеличение объема контрафактной продукции на рынке. В НИУ ВШЭ озвучили данные за 2022 год, согласно которым контрафактные товары составляют 12% рынка бытовой химии и 16% рынка косметики.

Отмечается, что эксперимент получил поддержку от участников рынка, включая компанию «Фармстандарт» и Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

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