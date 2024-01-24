Модульбанк создал сервис по поддержке маркировки косметики

Напомним, первые шаги по маркировке товаров в России были предприняты в 2019 году. Основной задачей является защита потребителей от подделок. Каждому товару присваивается код, позволяющий проследить его путь от производства и до магазина. А кассовые аппараты должны отклонять товары без маркировки.