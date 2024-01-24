Модульбанк создал сервис по поддержке маркировки косметики

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Эксперимент проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли, Центра развития перспективных технологий и других заинтересованных организаций. В ходе его будет осуществляться плавный переход к обязательной маркировке данной группы товаров, старт которой назначен на 2025 год, пишет rostovgazeta.ru.
Напомним, первые шаги по маркировке товаров в России были предприняты в 2019 году. Основной задачей является защита потребителей от подделок. Каждому товару присваивается код, позволяющий проследить его путь от производства и до магазина. А кассовые аппараты должны отклонять товары без маркировки.
Специалисты уверены, что участие кредитных организаций в программе маркировки помогает снизить нагрузку на бизнес во время эксперимента.
Модульбанк активно включился в программу. Он запустил сервис сопровождения маркировки товаров для личной гигиены и косметики. Таким образом бизнесменам проще подключиться к системе «Честный знак» и освоить работу с ней. Помимо этого сервис помогает внедрить электронный документооборот и другие полезные функции.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что банк следит за изменениями в законодательстве и регулярно обновляет свою онлайн-кассу, вбивая туда новые коды.
В Центре развития перспективных технологий заявили, что основной причиной запуска эксперимента стало увеличение объема контрафактной продукции на рынке. В НИУ ВШЭ озвучили данные за 2022 год, согласно которым контрафактные товары составляют 12% рынка бытовой химии и 16% рынка косметики.
Отмечается, что эксперимент получил поддержку от участников рынка, включая компанию «Фармстандарт» и Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии.