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УСТЭК призывает тюменцев начать новый год по-новому — без долгов за тепло

УСТЭК призывает тюменцев начать новый год по-новому — без долгов за тепло

23 января 2024, 09:11
Фото: пресс-служба компании «УСТЭК»
В Новом году принято ставить перед собой новые цели. УСТЭК не отстает от общих трендов, и в этом году планирует поощрить тех жителей, которые своевременно оплачивают счета за тепло.

В 2024 году самые ответственные в части платежной дисциплины горожане смогут стать участниками конкурсов и выиграть ценные подарки. Стать обладателем полезных гаджетов смогут те, кто вовремя оплачивает начисления за коммунальные услуги и не допускает образования задолженности. В течение года специалисты УСТЭК будут анализировать сведения о самых добросовестных плательщиках, чтобы потом подвести итоги и объявить победителей. Первый розыгрыш компания планирует провести предстоящей весной.

Фото: пресс-служба компании «УСТЭК»

УСТЭК напоминает, что оплачивать счета необходимо не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Легко заплатить за тепло можно с помощью сервисов:

  • Личный кабинет ТРИЦ — lk@itpc.ru
  • В офисе или на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru/potrebitelyam/oplata-kommunalnykh-uslug/
  • Мобильное приложение ТРИЦ
  • Мобильное приложение Сбербанк онлайн
  • Личный кабинет Сбербанк онлайн
  • Мобильные сервисы банков
Фото: пресс-служба компании «УСТЭК»

Расчет платы за отопление производится двумя способами: по нормативу потребления коммунальной услуги или по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии. Если начисления распределяется по нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, то стоимость будет распределена на равные доли за 9 календарных месяцев, в независимости от даты начала и конца отопительного периода.

Если начисления распределяются по показаниям общедомовых приборов учета, то стоимость будет рассчитываться согласно основаниям переданных в ресурсоснабжающую компанию сведений управляющими компаниями. Фактическое потребление тепловой энергии зависит от ряда факторов, основной из них — температура наружного воздуха, так как чем она ниже, тем больше энергии требуется для отопления многоквартирного дома.

УСТЭК благодарит жителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги, и напоминает, что агентом АО «УСТЭК» по вопросам начисления платы за коммунальные услуги является ОАО «ТРИЦ».

#Ирина Швецова
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