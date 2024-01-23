УСТЭК призывает тюменцев начать новый год по-новому — без долгов за тепло

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В 2024 году самые ответственные в части платежной дисциплины горожане смогут стать участниками конкурсов и выиграть ценные подарки. Стать обладателем полезных гаджетов смогут те, кто вовремя оплачивает начисления за коммунальные услуги и не допускает образования задолженности. В течение года специалисты УСТЭК будут анализировать сведения о самых добросовестных плательщиках, чтобы потом подвести итоги и объявить победителей. Первый розыгрыш компания планирует провести предстоящей весной.
УСТЭК напоминает, что оплачивать счета необходимо не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Легко заплатить за тепло можно с помощью сервисов:
Расчет платы за отопление производится двумя способами: по нормативу потребления коммунальной услуги или по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии. Если начисления распределяется по нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, то стоимость будет распределена на равные доли за 9 календарных месяцев, в независимости от даты начала и конца отопительного периода.
Если начисления распределяются по показаниям общедомовых приборов учета, то стоимость будет рассчитываться согласно основаниям переданных в ресурсоснабжающую компанию сведений управляющими компаниями. Фактическое потребление тепловой энергии зависит от ряда факторов, основной из них — температура наружного воздуха, так как чем она ниже, тем больше энергии требуется для отопления многоквартирного дома.
УСТЭК благодарит жителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги, и напоминает, что агентом АО «УСТЭК» по вопросам начисления платы за коммунальные услуги является ОАО «ТРИЦ».