УСТЭК призывает тюменцев начать новый год по-новому — без долгов за тепло

В 2024 году самые ответственные в части платежной дисциплины горожане смогут стать участниками конкурсов и выиграть ценные подарки. Стать обладателем полезных гаджетов смогут те, кто вовремя оплачивает начисления за коммунальные услуги и не допускает образования задолженности. В течение года специалисты УСТЭК будут анализировать сведения о самых добросовестных плательщиках, чтобы потом подвести итоги и объявить победителей. Первый розыгрыш компания планирует провести предстоящей весной.