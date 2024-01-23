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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Большинство тюменцев не боятся потерять работу

Трудятся без страха: большинство тюменцев не боятся потерять работу

23 января 2024, 04:24
Фото: 1MI

Большинство тюменцев не боятся потерять работу

63% тюменцев не ощущают угрозы увольнения. Несмотря на столь воодушевляющий показатель, есть и те, кто боится остаться без работы.

21% тюменцев чувствует, что рискует потерять работу, 16% не смогли дать ответа, рассказали аналитики hh.ru.

Уверенно себя чувствуют 81% специалистов из отрасли добычи сырья, 77% — туризма и ресторанов, 76% — науки и образования. Нестабильность на рабочем месте ощущают по 26% инвесторов и топ-менеджеров, 24% специалистов по закупкам и 22% специалистов сферы продаж.

Готовы пойти на снижение ожиданий по зарплате ради сохранения работы всего 33% опрошенных. Таких людей стало меньше: в 2022 году так отвечали 42% респондентов. 49% тюменцев на это идти не готовы.

Зарплаты не хватает: почти половина тюменцев вынуждена подрабатывать
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«Сейчас по многим отраслям рынок находится в позиции соискателя: конкуренция по отдельным профессиональным ролям низкая, и работодатели готовы идти на повышение зарплаты. Мы видим это в вакансиях: так в Тюменской области в 2023 году медианная предлагаемая зарплата выросла на 13% и составила в декабре 50 600 рублей», — рассказала Оксана Сидлецкая, директор hh.ru на Урале.

В основном, снизить ожидания по зарплате готовы IT-специалисты, сотрудники сфер страхования и добычи сырья. Не пойдут на снижение зарплатных ожиданий представители сфер недвижимости, строительства, закупок, автомобильного бизнеса и розничной торговли.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области возник дефицит инженеров-строителей. Это моет сказаться на темпах строительства новых домов.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Опрос#Любовь Селезнева
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