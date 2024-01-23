Трудятся без страха: большинство тюменцев не боятся потерять работу

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
21% тюменцев чувствует, что рискует потерять работу, 16% не смогли дать ответа, рассказали аналитики hh.ru.
Уверенно себя чувствуют 81% специалистов из отрасли добычи сырья, 77% — туризма и ресторанов, 76% — науки и образования. Нестабильность на рабочем месте ощущают по 26% инвесторов и топ-менеджеров, 24% специалистов по закупкам и 22% специалистов сферы продаж.
Готовы пойти на снижение ожиданий по зарплате ради сохранения работы всего 33% опрошенных. Таких людей стало меньше: в 2022 году так отвечали 42% респондентов. 49% тюменцев на это идти не готовы.
«Сейчас по многим отраслям рынок находится в позиции соискателя: конкуренция по отдельным профессиональным ролям низкая, и работодатели готовы идти на повышение зарплаты. Мы видим это в вакансиях: так в Тюменской области в 2023 году медианная предлагаемая зарплата выросла на 13% и составила в декабре 50 600 рублей», — рассказала Оксана Сидлецкая, директор hh.ru на Урале.
В основном, снизить ожидания по зарплате готовы IT-специалисты, сотрудники сфер страхования и добычи сырья. Не пойдут на снижение зарплатных ожиданий представители сфер недвижимости, строительства, закупок, автомобильного бизнеса и розничной торговли.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области возник дефицит инженеров-строителей. Это моет сказаться на темпах строительства новых домов.