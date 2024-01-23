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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Специалисты УСТЭК в срок завершили работы на тепловой сети по улице Широтная

Специалисты УСТЭК в срок завершили работы на тепловой сети по улице Широтная

23 января 2024, 11:03
Фото: пресс-служба компании «УСТЭК»
УСТЭК завершили работы по устранению технологического дефекта на магистральной тепловой сети по ул. Широтная. Работы по устранению повреждения длились на протяжении 21 часа и были произведены в установленный срок.

На время производства работ было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение 392 объектов Восточного административного округа, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-2.

Фото: пресс-служба компании «УСТЭК»

22 января в 18:45 работы по устранению дефекта были завершены и началось заполнение магистрали теплоносителем. 23 января в 01:40 горячее водоснабжение и теплоснабжение было восстановлено, все потребители подключены к сети в полном объеме.

«Работа прошла гладко, в установленный срок, без превышения по времени. Элемент тепловой сети, имеющий дефект, был заменен. Работы проводились без перерыва до момента возобновления теплоснабжения в полном объеме. Замена персонала осуществлялась на месте производства работ с целью скорейшего их завершения. Продолжительность перерыва в предоставлении коммунальных услуг при устранении дефекта на тупиковой магистрали не превысила допустимую в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — рассказал Евгений Паникаров, начальник эксплуатационного района Восточного административного округа.

При обнаружении растекания воды или других признаков повреждения тепловых сетей необходимо сообщить в АО «УСТЭК» по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).

#Ирина Швецова
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