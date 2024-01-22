Выпуск облигаций компаний МСП обеспечил малому и среднему бизнесу 2,6 млрд рублей

Согласно информации, предоставленной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, в предпринимательской среде привлечение финансирования бизнеса путем размещения облигаций становится все популярнее. При выходе на фондовую биржу перед малыми и средними предприятиями открывается доступ к беззалоговому инвестированию, активы высвобождаются из банковского залога, снижается степень влияния банков-кредиторов на бизнес-деятельность. При поддержке МСП Банка в прошлом году был поставлен на поток выпуск облигаций компаний сегмента МСП. А в конце года в России в первый раз состоялось подписание соглашения по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Благодаря указанному новому инструменту государственной поддержки достигается снижение ставки фондирования для эмитентов, а инвесторская база расширяется, пишет РИА Новости.