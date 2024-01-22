Выпуск облигаций компаний МСП обеспечил малому и среднему бизнесу 2,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:55
Согласно информации, предоставленной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, в предпринимательской среде привлечение финансирования бизнеса путем размещения облигаций становится все популярнее. При выходе на фондовую биржу перед малыми и средними предприятиями открывается доступ к беззалоговому инвестированию, активы высвобождаются из банковского залога, снижается степень влияния банков-кредиторов на бизнес-деятельность. При поддержке МСП Банка в прошлом году был поставлен на поток выпуск облигаций компаний сегмента МСП. А в конце года в России в первый раз состоялось подписание соглашения по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Благодаря указанному новому инструменту государственной поддержки достигается снижение ставки фондирования для эмитентов, а инвесторская база расширяется, пишет РИА Новости.
По заявлению председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, для малых и средних предприятий удобство выхода на фондовый рынок выражается в отсутствии сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий. За счет привлечения финансирования реализуется множество различных целей. В числе параметров, имеющих значение для компаний малого и среднего бизнеса, следует упомянуть создание публичной истории и обеспечение узнаваемости бренда.
Согласно данным директора по развитию первичного рынка облигаций Мосбиржи Дмитрия Таскина, облигации малых и средних предприятий пользуются высоким спросом среди розничных инвесторов. Поддержка МСП Банком новых выпусков облигаций в виде якорных инвестиций сформирует на рынке условия для притока «длинных» денег, повысит инвестиционное качество эмитентов, сократит количество спекуляций в период вторичных торгов. Указанные факторы позволят увеличить объемы привлекаемого финансирования и количество новых эмитентов МСП на Мосбирже.
Якорные инвестиции МСП Банка, как и поручительство Корпорации МСП, являются инструментами институтов развития, повышающими доступность рыночных механизмов привлечения финансирования для компаний сегмента МСП. Представители бизнеса могут выбрать для себя самый комфортный режим обслуживания долга (периодичность купонных выплат, амортизация облигационного займа) и обеспечить более долгосрочное финансирование.
Компания «Технология» из числа крупнейших поставщиков гелия в России при участии МСП Банка разместила на бирже облигации. Целью эмиссии было финансирование текущей и инвестиционной деятельности для увеличения оборотного капитала компании. Для оператора телекоммуникационных услуг для бизнеса — компании «Унител» — МСП Банк стал якорным инвестором, принявшим участие в выпуске облигаций. Компании удалось привлечь 150 млн рублей, которые будут направлены на такие важные цели, как подключение новых клиентов в сегменте B2B, развитие сети и разработка новых клиентских сервисов. А первым соглашением, подписанным с поручительством КМСП в Российской Федерации, стало размещение облигаций предприятия, производящего йогурты и сыры, — «Истринской сыроварни».
Также МСП Банк участвует в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируемом Андреем Белоусовым, первым зампредседателя Правительства России.