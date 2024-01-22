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Published Сегодня, 05:43

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В Тюменской области ищут родственников погибшего во время ВОВ бойца

В Тюменской области ищут родственников бойца, погибшего во время ВОВ

22 января 2024, 05:43
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут родственников погибшего во время ВОВ бойца

Волонтеры установили, что солдат родился в селе Маранка Ярковского района. Предположительно, у тюменца были братья.

Участники патриотического движения «Подвиг» ищут родственников Алексея Караульных. Мужчина родился в 1901 году и был призван на службу Ярковским РВК в 1941 году.

«В общедоступных источниках о бойце найдена только запись в КП Тюменской области, где он значится погибшим в январе 1942 года в деревне Литвиново Ржевского района. Также есть запись о том, что он перезахоронен из деревни Голонищево в братскую могилу деревни Трубино Ржевского района Тверской области», — сообщили волонтеры.

Добровольцы предполагают, что у солдата были братья, так как были найдены записи о нескольких однофамильцах с тем же отчеством, также родившихся в селе Маранка.

Волонтеры уточнили, что солдат был повторно перезахоронен в братскую могилу деревни Высокое. Связаться с добровольцами можно в их группе ВКонтакте.

Ранее «Наш город» сообщал, что на спецоперации погиб морской пехотинец из Тюменской области. С Андреем Гариным простились в его родной деревне Березовка.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Солдаты#Поиск человека#ВОВ#Герои ВОВ#Поиск#Любовь Селезнева
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