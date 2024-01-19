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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями.

«Забыли про защиту»: тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями

19 января 2024, 08:26
Фото: 1MI
Тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями.

Тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями

Тюменские врачи отмечают, что заболеваемость ЗППП за последние 3 недели выросла. Причиной тому называют пренебрежение средствами контрацепции.

Тюменский венеролог Владимир Никулин отмечает приток пациентов во время и после новогодних праздников, в большинстве за помощью к врачу обращаются тюменцы в возрасте от 19 до 25 лет.

«Главная причина заражений различными заболеваниями — это не использование средств контрацепции. Почему-то до сиз пор главный страх в вопросе интимной связи у молодежи — это беременность, а не заражение различными заболеваниями. А потому многие используют таблетки или же вовсе не предохраняются, рассчитывая, а прерванный половой акт», — говорит Никулин.

При том, как говорит венеролог, у многих заболеваний могут быть крайне негативные последствия, вплоть до рака. Так, например, от ЗППП может развиться дисплазия — это предраковое заболевание, об этом рассказал врач акушер-гинеколог Владимир Дегтярев.

«На нашем учете в поликлинике №17 с выявленной дисплазией на сегодня состоит 115 пациенток», — говорит врач.

Во избежание заражением ЗППП, специалисты рекомендуют использовать средства контрацепции на постоянной основе. Также не лишним будет регулярно проходить диагностику у специалистов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области на 100 тысяч населения приходится 79 эпизодов заражения ВИЧ. При том регион входит в число субъектов России, где вирус уже вышел за пределы уязвимых групп населения, вирус активно распространяется даже в деревнях и селах. Одной из причин распространения инфекции также считается пренебрежение средствами контрацепции.

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