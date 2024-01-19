«Забыли про защиту»: тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области на 100 тысяч населения приходится 79 эпизодов заражения ВИЧ. При том регион входит в число субъектов России, где вирус уже вышел за пределы уязвимых групп населения, вирус активно распространяется даже в деревнях и селах. Одной из причин распространения инфекции также считается пренебрежение средствами контрацепции.