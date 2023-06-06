8 тюменских подростков заразились венерическими инфекциями. Одному из них нет 14 лет

«Зарегистрировано два случая заболевания сифилисом среди подростков от 14 лет. Выявлен один случай гонореи среди детей до 14 лет, пять случаев гонококковой инфекции — у школьников от 15 до 17 лет», — сообщили в Роспотребнадзоре.