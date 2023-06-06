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8 тюменских подростков заразились венерическими инфекциями. Одному из них нет 14 лет

6 июня 2023, 06:05
Фото: 1MI

Восемь тюменских подростков заразились опасными венерическими инфекциями

В Тюменской области в минувшем году семеро подростков заразились сифилом и гонореей. Одному из детей не было даже 14 лет.
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Тюмень

«Зарегистрировано два случая заболевания сифилисом среди подростков от 14 лет. Выявлен один случай гонореи среди детей до 14 лет, пять случаев гонококковой инфекции — у школьников от 15 до 17 лет», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в минувшем году сифилисом заразились 137 жителей Тюменской области (в 2021 году — 143). Больше всего среди них жителей Ялуторовского района и Тюмени.

Что касается ВИЧ, то среди детей случаев заболевания вирусом иммунодефицита не выявлено. Всего зарегистрировано в регионе более 1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции 62 случая ВИЧ-инфекции выявлено вв УФСИН, 5 случаев — среди иностранных граждан. Всего в регионе число ВИЧ-инфицированных достигло 16 тысяч 569 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в тюменских семьях родился 241 ребенок с аномалиями костно-мышечной системы, мочевыделительной системы, нервной системы, глаз, уха, лица и шеи.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Дети#Общество#Новости тюмени#ВИЧ#Заболевания#Тюменская область
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