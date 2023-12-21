Врачи рассказали о состоянии здоровья детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
«Все дети, следовавшие поездом Тюмень — Адлер, находятся под наблюдением врачей. У них регулярно берут анализы, меряют температуру. У кого-то горло болит, у кого-то насморк. Живот ни у кого не болит. Тяжёлых детей нет», — сообщил Костин на пресс-конференции журналистам.
По его словам, в больнице были дополнительно развернуты инфекционные койки в резервных отделениях. Группу прибывших школьников разделили на две группы — «болеющих и неболеющих». Признаки ОРВИ наблюдаются у 60 ребят.
Результаты анализов, взятые у школьников, будут готовы через сутки. Информацию опубликованную Роспотребнадзором Саратовской области о подтвержденных случаях заболевания вирусом гриппа А Костин не подтвердил.
Между тем, Следственным комитетом Пензенской области по факту произошедшей трагедии в поезде Тюмень — Адлер возбуждено уголовное дело.