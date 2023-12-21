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Published Сегодня, 09:07

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В Минздраве рассказали о состоянии здоровья снятых с поезда Тюмень — Адлер детей

Врачи рассказали о состоянии здоровья детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер

21 декабря 2023, 09:07
Фото: Ксения Несвицкая

В Минздраве рассказали о состоянии здоровья снятых с поезда Тюмень — Адлер детей

В министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали о состоянии здоровья детей, отдыхавших в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, состояние всех заболевших ребят медики оценивают как удовлетворительное.
«Все дети, следовавшие поездом Тюмень — Адлер, находятся под наблюдением врачей. У них регулярно берут анализы, меряют температуру. У кого-то горло болит, у кого-то насморк. Живот ни у кого не болит. Тяжёлых детей нет», — сообщил Костин на пресс-конференции журналистам.

По его словам, в больнице были дополнительно развернуты инфекционные койки в резервных отделениях. Группу прибывших школьников разделили на две группы — «болеющих и неболеющих». Признаки ОРВИ наблюдаются у 60 ребят.

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Результаты анализов, взятые у школьников, будут готовы через сутки. Информацию опубликованную Роспотребнадзором Саратовской области о подтвержденных случаях заболевания вирусом гриппа А Костин не подтвердил.

Между тем, Следственным комитетом Пензенской области по факту произошедшей трагедии в поезде Тюмень — Адлер возбуждено уголовное дело.

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