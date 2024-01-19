Проект «Работай в Удмуртии» привлечёт 7000 работников из разных субъектов РФ

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
О старте проекта рассказали на выставке-форуме «Россия». В нём участвуют ключевые предприятия региона. С их участием разрабатываются преференции для привлечения работников, пишет udm-info.ru.
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв отметил, что для специалистов из других регионов открываются широкие возможности. Им предлагается льготная ипотека до 5% годовых, участок 6 соток и не только.
Глава региона Александр Бречалов напомнил, что ключевые предприятия региона очень заинтересованы в притоке новых кадров. К примеру, ЧМЗ платит подъёмные в размере 50 000 рублей, Сарапульский электрогенераторный завод и завод «Аксион» компенсируют аренду жилья. Предлагаются и другие бонусы.
Отмечается, что преференции предлагаются не только тем, кто хочет работать на промышленных предприятиях Удмуртии. Например, если человек из другого региона открывает здесь бизнес, то может рассчитывать на снижение налоговой ставки по УСН до 1% годовых.
Как сообщает сайт проекта, программа распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также на представителей бюджетной сферы.