nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Проект «Работай в Удмуртии» привлечёт 7000 работников из разных субъектов РФ

Проект «Работай в Удмуртии» привлечёт 7000 работников из разных субъектов РФ

19 января 2024, 12:18
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Администрация Удмуртии и компания Centre digital & media 5 декабря запустили совместную программу «Работай в Удмуртии». В её рамках планируется привлечь в регион не менее 7 000 специалистов за 3 года.

О старте проекта рассказали на выставке-форуме «Россия». В нём участвуют ключевые предприятия региона. С их участием разрабатываются преференции для привлечения работников, пишет udm-info.ru.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв отметил, что для специалистов из других регионов открываются широкие возможности. Им предлагается льготная ипотека до 5% годовых, участок 6 соток и не только.

Глава региона Александр Бречалов напомнил, что ключевые предприятия региона очень заинтересованы в притоке новых кадров. К примеру, ЧМЗ платит подъёмные в размере 50 000 рублей, Сарапульский электрогенераторный завод и завод «Аксион» компенсируют аренду жилья. Предлагаются и другие бонусы.

Отмечается, что преференции предлагаются не только тем, кто хочет работать на промышленных предприятиях Удмуртии. Например, если человек из другого региона открывает здесь бизнес, то может рассчитывать на снижение налоговой ставки по УСН до 1% годовых.

Как сообщает сайт проекта, программа распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также на представителей бюджетной сферы.

Подпишитесь
«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?
Сегодня, 06:32
Тест «От греха подальше»: знаете ли вы, чего нельзя делать в Крещенские праздники
Сегодня, 07:51
В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею
Вчера, 07:06
Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом
Вчера, 10:13
«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?
Вчера, 05:18
«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО
Сегодня, 08:25