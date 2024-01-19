Нейросеть Сбера Kandinsky на втором месте по популярности среди разработчиков

Как сообщает издание 56orb.ru, нейросеть Kandinsky подводит итоги за 2023 год. По предоставленным разработчиками данным, эта генеративная модель успешно создала больше 200 миллионов генераций в ответ на текстовые запросы пользователей, а ее аудитория составила больше 12 миллионов уникальных пользователей. По темпу роста генеративная модель занимает первое место, а по популярности среди разработчиков — второе, уступая только Stable Diffusion, по версии AI-ресурса Hugging Face, куда входят самые лучшие open source-решения.