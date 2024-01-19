Нейросеть Сбера Kandinsky на втором месте по популярности среди разработчиков

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Как сообщает издание 56orb.ru, нейросеть Kandinsky подводит итоги за 2023 год. По предоставленным разработчиками данным, эта генеративная модель успешно создала больше 200 миллионов генераций в ответ на текстовые запросы пользователей, а ее аудитория составила больше 12 миллионов уникальных пользователей. По темпу роста генеративная модель занимает первое место, а по популярности среди разработчиков — второе, уступая только Stable Diffusion, по версии AI-ресурса Hugging Face, куда входят самые лучшие open source-решения.
Разработчики научили Kandinsky понимать запросы из обширного списка тем на более чем 100 языках, а также пользователи могут создавать фотореалистичные изображения различных стилей в неограниченном количестве. Кроме этого, генеративная модель умеет изменять отдельные объекты и области на изображении, смешивать несколько рисунков, дорисовывать исходные изображения и создавать картины в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting).
Нейросеть Kandinsky хорошо знает отечественный культурный код, в том числе архитектурные достопримечательности, объекты и элементы народного искусства.
Модель Kandinsky разработали и обучили исследователи Sber AI при поддержке специалистов из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.