В Тюмени сегодня потеплеет и пойдет снег

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 17 января ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-16, в темное время суток термометры покажут -13…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04 закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 26 минут.
В Тобольске в вреду синоптики обещают небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. Утром -17…-14, в темное время суток температура воздуха составит -14…-13.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00 закат в 16:13 продолжительность дня 7 часов 13 минут.
В Ялуторовске 17 января ожидается солнечная погода, ветер до 6,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -19…-14, к вечеру температура потеплеет -15…-13.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 32 минуты.
В Заводоуковске в среду в течение дня ожидается малооблачная погода, ветер до 5,6 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -13…-18, в вечерние и ночные часы ожидается до -15…-13.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 34 минуты.
В Ишиме 17 января ожидается солнечная погода, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20…-15, в темное время суток температура воздуха составит -17…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:42, закат в 16:21 продолжительность дня 7 часов 39 минут.