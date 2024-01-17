nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:13

Published Сегодня, 01:13

Modified Сегодня, 01:13

Updated Сегодня, 01:13

В Тюмени сегодня потеплеет и пойдет снег

В Тюмени сегодня потеплеет и пойдет снег

17 января 2024, 01:13
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в среду ожидается переменная облачность, ветер 6-11 м/с Утром и днем столбики термометров покажут -17…-19, местами до -22. В ночные часы температура воздуха составит -14…-19.

В Тюмени 17 января ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-16, в темное время суток термометры покажут -13…-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04 закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 26 минут.

В Тобольске в вреду синоптики обещают небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. Утром -17…-14, в темное время суток температура воздуха составит -14…-13.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00 закат в 16:13 продолжительность дня 7 часов 13 минут.

В Ялуторовске 17 января ожидается солнечная погода, ветер до 6,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -19…-14, к вечеру температура потеплеет -15…-13.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 32 минуты.

«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Узнать подробнее

В Заводоуковске в среду в течение дня ожидается малооблачная погода, ветер до 5,6 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -13…-18, в вечерние и ночные часы ожидается до -15…-13.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 34 минуты.

В Ишиме 17 января ожидается солнечная погода, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20…-15, в темное время суток температура воздуха составит -17…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:42, закат в 16:21 продолжительность дня 7 часов 39 минут.

Читайте также:
«Кадровый голод»: перевозчики Тюмени рассказали о причинах сбоя в движении автобусовУходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из ТобольскаВ Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Актированный день#Актировки
Подпишитесь
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Вчера, 07:26
«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах
Вчера, 08:55
Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени
Вчера, 07:45
Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная
Вчера, 04:05
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Вчера, 09:25
Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска
Вчера, 10:26