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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Тюмени ищут суррогатных матерей для родов за границей

В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей

16 января 2024, 09:25
Фото: Midjourney

В Тюмени ищут суррогатных матерей для родов за границей

Объявления о наборе девушек для суррогатного материнства можно заметить в местных группах в социальных сетях. Тюменкам предлагают переехать в Беларусь и получать выплаты ежемесячно.

Агентство ищет именно ранее рожавших женщин. Суррогатной маме предлагают выплату в размере от 1 до 1.8 миллиона рублей, а также 30-50 тысяч ежемесячно в зависимости от города проведения программы — в родном городе без последующего переезда или с переездом в Минск после 22 недель беременности.

В первую очередь, уточняет агентство, нужно заполнить анкету. Кроме имени, даты рождения и города проживания нужно также указать цвет волос и глаз, рост и вес, семейное положение и количество детей.

«Анкета заполняется девушками для суррогатного материнства до 34 лет. Требования строгие», — предупредили в агентстве.

После этого женщину пригласят на обследование у гинеколога, психиатра, нарколога, терапевта, маммолога и других специалистов, по результатам которого будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. Обычно после обследования проходят отбор только 2 и 10 кандидаток, уточнили в компании.

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Если женщина все же проходит отбор, ее знакомят с родителями, с которыми она будет держать связь на протяжении всей беременности. Также агентство предоставляет куратора, который будет помогать суррогатной матери.

В агентстве подытожили, что программа суррогатного материнства требует выполнения всех обязательств по договору, в том числе женщина будет обязана принимать определенные препараты и следовать всем рекомендациям врача.

Ранее «Наш город» писал, что из тюменских аптек начали пропадать импортные антибиотики для детей. Отсутствие лекарств объясняют санкциями и повышенным спросом.

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