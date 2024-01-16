В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей

Агентство ищет именно ранее рожавших женщин. Суррогатной маме предлагают выплату в размере от 1 до 1.8 миллиона рублей, а также 30-50 тысяч ежемесячно в зависимости от города проведения программы — в родном городе без последующего переезда или с переездом в Минск после 22 недель беременности.