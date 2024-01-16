Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельного ДТП с двумя большегрузами

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:21
В УМВД России по Омской области предварительно установили, что водитель «КамАЗа» 1983 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «ДАФ», за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.
Точные причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. На данный момент движение на данном участке дороги перекрыто.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе произошла массовая авария из-за упавшего с эвакуатора автомобиля. В ДТП пострадали три человека.