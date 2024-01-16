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Updated Сегодня, 06:21

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельной аварии

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельного ДТП с двумя большегрузами

16 января 2024, 06:14
Фото: 1MI

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельной аварии

Сегодня, 16 января, в районе 8 часов утра на 383 километре трассы Тюмень — Омск столкнулись «ДАФ» и «КамАЗ». Первый водитель госпитализирован, второй скончался на месте.
Сюжет
ДТП
Фото: Управление МВД России по Омской области

В УМВД России по Омской области предварительно установили, что водитель «КамАЗа» 1983 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «ДАФ», за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.

Точные причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. На данный момент движение на данном участке дороги перекрыто.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе произошла массовая авария из-за упавшего с эвакуатора автомобиля. В ДТП пострадали три человека.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Аварии#Ограничение движения#Любовь Селезнева
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