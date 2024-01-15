Тюменское УФАС проводит проверку по закупке кондиционеров правительством региона

Именно этот пункт документа, по мнению одного из участников торгов — ИП Шлейко, нарушает закон о свободной конкуренции. В жалобе указано, что присутствие представителя поставщика по 44 ФЗ, является правом, а не обязанностью. То есть, по мнению предпринимателя, такое требование практически исключает участие в закупке компаний из других регионов.