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Тюменское УФАС проводит проверку по закупке кондиционеров правительством региона

Тюменское УФАС проводит проверку по закупке кондиционеров правительством региона

15 января 2024, 14:27
Фото: 1MI
Антимонопольная служба проверяет закупку кондиционеров, которую проводит управление государственных закупок Тюменской области. Один из участников тендера считает, что региональное правительство нарушает федеральный закон о торгах.

Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на портал ЕИС «Закупки».

«Зарегистрирована жалоба к закупке № 0167200003423009790. Автор жалобы — ИП Шлейко Людмила Григорьевна, ИП зарегистрирован в Пермском крае. В настоящий момент проведение закупки приостановлено, жалоба рассматривается в УФАС по Тюменской области», — сказано в пояснении к тендеру.

Согласно проекту контракта, победитель аукциона должен поставить 21 кондиционер. Климатическое оборудование предназначено для установки в административных зданиях. Одно из требований закупки — личное присутствие представителя подрядчика при приеме поставляемого товара заказчиком.

Именно этот пункт документа, по мнению одного из участников торгов — ИП Шлейко, нарушает закон о свободной конкуренции. В жалобе указано, что присутствие представителя поставщика по 44 ФЗ, является правом, а не обязанностью. То есть, по мнению предпринимателя, такое требование практически исключает участие в закупке компаний из других регионов.

Ранее стало известно, что правительство Тюменской области для дорожной безопасности планирует массштабную закупку специальных комплексов видеонаблюдения. Всего в 2024 году будет закуплено 30 таких комплектов.

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#Общество#Ирина Швецова#Закупки#Торги#Тюменское УФАС#УФАС#Тюменское УФАС России
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