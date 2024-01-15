Тюменское УФАС проводит проверку по закупке кондиционеров правительством региона

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на портал ЕИС «Закупки».
«Зарегистрирована жалоба к закупке № 0167200003423009790. Автор жалобы — ИП Шлейко Людмила Григорьевна, ИП зарегистрирован в Пермском крае. В настоящий момент проведение закупки приостановлено, жалоба рассматривается в УФАС по Тюменской области», — сказано в пояснении к тендеру.
Согласно проекту контракта, победитель аукциона должен поставить 21 кондиционер. Климатическое оборудование предназначено для установки в административных зданиях. Одно из требований закупки — личное присутствие представителя подрядчика при приеме поставляемого товара заказчиком.
Именно этот пункт документа, по мнению одного из участников торгов — ИП Шлейко, нарушает закон о свободной конкуренции. В жалобе указано, что присутствие представителя поставщика по 44 ФЗ, является правом, а не обязанностью. То есть, по мнению предпринимателя, такое требование практически исключает участие в закупке компаний из других регионов.
Ранее стало известно, что правительство Тюменской области для дорожной безопасности планирует массштабную закупку специальных комплексов видеонаблюдения. Всего в 2024 году будет закуплено 30 таких комплектов.