В Тюменской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
На первом этапе планируется закупка 15 новых приборов, а в течение года — 30, сообщили в УМВД по Тюменской области.
С нового года в полном объеме заработали 5 комплексов, в прошлом году они работали в тестовом режиме. Каждое седьмое выявленное ими нарушение — выезд на встречную полосу в запрещенном для этого маневра месте.
Госавтоинспекция рассчитывает, что новые умные комплексы помогут снизить количество аварий, происходящих из-за нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу.
В прошлом году за первый месяц работы мобильные комплексы фотовидеофиксации выявили 633 нарушения. В их числе превышение скорости, непристегнутый ремень, невключенные фары и разговоры по телефону за рулем.
Ранее «Наш город» сообщал, что за 2023 год в Тюменской области зарегистрировали более 500 аварий с участием детей. Пострадал 571 ребенок, 10 погибли.