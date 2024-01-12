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В Тюменской области появятся новые комплексы фотовидеофиксации

В Тюменской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации

12 января 2024, 03:02
Фото: 1MI

В Тюменской области появятся новые комплексы фотовидеофиксации

Новые комплексы появятся на дорогах региона в этом году. Они помогут снизить аварийность и контролировать безопасность на федеральных трассах.

На первом этапе планируется закупка 15 новых приборов, а в течение года — 30, сообщили в УМВД по Тюменской области.

С нового года в полном объеме заработали 5 комплексов, в прошлом году они работали в тестовом режиме. Каждое седьмое выявленное ими нарушение — выезд на встречную полосу в запрещенном для этого маневра месте.

Госавтоинспекция рассчитывает, что новые умные комплексы помогут снизить количество аварий, происходящих из-за нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу.

В прошлом году за первый месяц работы мобильные комплексы фотовидеофиксации выявили 633 нарушения. В их числе превышение скорости, непристегнутый ремень, невключенные фары и разговоры по телефону за рулем.

Ранее «Наш город» сообщал, что за 2023 год в Тюменской области зарегистрировали более 500 аварий с участием детей. Пострадал 571 ребенок, 10 погибли.

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