В Тюменской области число самозанятых превысило 100 тысяч человек

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
«По состоянию на 10 января 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года количество самозанятых граждан выросло в 1,5 раза и составило более 109,6 тысячи человек», — сообщили в департаменте.
В Счетной палате Тюменской области отметили, что рост числа самозанятых сказался и на налогах. В первом полугодии 2023 года поступления от самозанятых составили 143.5 миллиарда рублей, что на 40.4 миллиарда больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
«В отношении самозанятых усилился налоговой контроль. Например, блогеры после нескольких крупных скандалов пошли массово регистрировать свой доход. Также повлияло и новое правило в получении социальных пособий, а именно нулевой доход. Теперь, если гражданин не указывает свой заработок, то не получает и выплат. В итоге им приходится декларировать доходы для получения пособий от государства», — рассказала РБК Тюмень эксперт в области бухгалтерского и налогового учетов Анастасия Лобанова.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области появились несколько необычных вакансий. Одна из них — кайфоменеджер с зарплатой до 300 тысяч рублей.