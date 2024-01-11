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Updated Сегодня, 04:36

В Тюменской области более 100 тысяч самозанятых

В Тюменской области число самозанятых превысило 100 тысяч человек

11 января 2024, 04:34
Фото: 1MI

В Тюменской области более 100 тысяч самозанятых

Количество самозанятых в регионе за 2023 год увеличилось в полтора раза. Об этом рассказали в департаменте экономики Тюменской области со ссылкой на ФНС.
«По состоянию на 10 января 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года количество самозанятых граждан выросло в 1,5 раза и составило более 109,6 тысячи человек», — сообщили в департаменте.

В Счетной палате Тюменской области отметили, что рост числа самозанятых сказался и на налогах. В первом полугодии 2023 года поступления от самозанятых составили 143.5 миллиарда рублей, что на 40.4 миллиарда больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«В отношении самозанятых усилился налоговой контроль. Например, блогеры после нескольких крупных скандалов пошли массово регистрировать свой доход. Также повлияло и новое правило в получении социальных пособий, а именно нулевой доход. Теперь, если гражданин не указывает свой заработок, то не получает и выплат. В итоге им приходится декларировать доходы для получения пособий от государства», — рассказала РБК Тюмень эксперт в области бухгалтерского и налогового учетов Анастасия Лобанова.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области появились несколько необычных вакансий. Одна из них — кайфоменеджер с зарплатой до 300 тысяч рублей.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Налог#Самозанятость#Любовь Селезнева
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