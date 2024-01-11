В Тюменской области число самозанятых превысило 100 тысяч человек

В Счетной палате Тюменской области отметили, что рост числа самозанятых сказался и на налогах. В первом полугодии 2023 года поступления от самозанятых составили 143.5 миллиарда рублей, что на 40.4 миллиарда больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.