Тюменские работодатели начали отказываться от стереотипов при найме сотрудников

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Эксперты отметили, что ориентиры работодателей заметно изменились за последние два года. Они стали чаще брать на работу соискателей старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями, подростков и женщин на «типично мужские вакансии».
«Осенью 2023 года отмечалось изменение структуры открытия контактов резюме соискателей за счет роста показателей в когортах соискателей 35-45 лет для специалистов рабочих специальностей и 45-55 лет для офисных сотрудников. В предыдущие годы динамики не наблюдалось», — отметили аналитики.
С весны прошлого года работодатели также стали чаще обращать внимание на соискателей без опыта работы — показатель вырос на 53%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области количество самозанятых достигло почти 110 тысяч человек. Рост числа самозанятых сказался и на налоговых поступлениях.