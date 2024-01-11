nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Тюменские работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников и женщин

Тюменские работодатели начали отказываться от стереотипов при найме сотрудников

11 января 2024, 05:32
Фото: Midjourney

Тюменские работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников и женщин

Работодатели стали чаще обращать внимание на тех потенциальных сотрудников, которых раньше старались избегать. Об этом аналитики «Зарплаты.ру» рассказали РБК Тюмень.

Эксперты отметили, что ориентиры работодателей заметно изменились за последние два года. Они стали чаще брать на работу соискателей старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями, подростков и женщин на «типично мужские вакансии».

«Осенью 2023 года отмечалось изменение структуры открытия контактов резюме соискателей за счет роста показателей в когортах соискателей 35-45 лет для специалистов рабочих специальностей и 45-55 лет для офисных сотрудников. В предыдущие годы динамики не наблюдалось», — отметили аналитики.

С весны прошлого года работодатели также стали чаще обращать внимание на соискателей без опыта работы — показатель вырос на 53%.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области количество самозанятых достигло почти 110 тысяч человек. Рост числа самозанятых сказался и на налоговых поступлениях.

В Тюмени стало больше вакансий для инвалидов. Какую работу им предлагают?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс рубВ Тюменской области открыты десятки вакансий для военныхУ тюменцев упали зарплаты. Каких сфер коснулось понижение?
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Вакансии#Трудоустройство#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Сегодня, 06:43
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Вчера, 06:53
«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов
Вчера, 08:38
Тюменцам назвали книги, идеально подходящие для зимних вечеров
Вчера, 10:07
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Сегодня, 06:55
В Тюмени по франшизе откроют ресторан известного рэпера
Вчера, 03:01