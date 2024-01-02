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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

В Уватском районе за год миграция увеличилась на 85%

В Уватском районе миграция за год выросла на 85%

2 января 2024, 04:06
Фото: 1MI

В Уватском районе за год миграция увеличилась на 85%

В 2023 году в населенные пункты Уватского района приехали 584 человека из других регионов. Статистикой поделился глава района Вячеслав Елизаров.

По словам Елизарова, на данный момент в районе рождаемость превышает смертность. Численность населения увеличилась на 71 человека и сейчас в районе проживают 18 693 человека.

Глава района также добавил, что все социальные учреждения работают в плановом режиме. В 12 детских садах созданы 1.5 тысячи мест, а в трех учреждениях дошкольного образования занимаются более двух тысяч детей.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область попала в топ-20 итогового рейтинга по уровню качества жизни. Регион занял 12 место в списке.

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#Общество#Тюменская область#Смертность#Уватский район#Миграция#Уват#Рождаемость#Уватский р-н#Любовь Селезнева
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