В Уватском районе миграция за год выросла на 85%

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
По словам Елизарова, на данный момент в районе рождаемость превышает смертность. Численность населения увеличилась на 71 человека и сейчас в районе проживают 18 693 человека.
Глава района также добавил, что все социальные учреждения работают в плановом режиме. В 12 детских садах созданы 1.5 тысячи мест, а в трех учреждениях дошкольного образования занимаются более двух тысяч детей.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область попала в топ-20 итогового рейтинга по уровню качества жизни. Регион занял 12 место в списке.