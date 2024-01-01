Повышение призывного возраста, рост пенсий: что меняется в жизни тюменцев с 1 января

С 1 января 2024 года начнут применяться новые сроки представления уведомления об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ для юридических лиц и ИП. Суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1-го по 22-е число текущего месяца нужно будет перечислить не позднее 28-го числа месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца. Налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря, должен быть уплачен не позднее последнего рабочего дня текущего года.