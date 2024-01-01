Повышение призывного возраста, рост пенсий: что меняется в жизни тюменцев с 1 января

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
С 1 января 2024 года в Тюменской области увеличится на 18,5% минимальный размер оплаты труда. Он достигнет 19 тысяч 242 рублей в месяц.
В деньгах прибавка составит порядка трех тысяч рублей. Ожидается, что благодаря новому МРОТ повышение заработной платы затронет около 4,8 миллиона россиян.
Кроме того, от пропорционально величине МРОТ увеличится размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничным и другим обязательным выплатам социального страхования.
С 1 января 2024 года в Тюменской области вырастет прожиточный минимум на 7,5%. Соответствующее решение приняли региональные власти в ноябре 2023 года.
Увеличится он чуть больше, чем на тысячу рублей и составит 15,5 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан размер прожиточного минимум достигнет почти 17 тысяч рублей. Для детей и пенсионеров —13 тысяч 290 и 14 тысяч 989 рублей соответственно.
С 1 января 2024 года в Тюменской области страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет до 8 тысяч 134 рублей. Кроме того, увеличится индивидуальный пенсионный коэффициент, который зависит от размера страховых взносов, уплаченных работодателем. Он составит 133 рубля.
С 1 апреля 2024 года размер на 7,5% повысится размер социальной пенсии. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости вырастет на 1 тысячу 631 рубль и составит около 23 тысяч рублей. Увеличение выплат затронет более 32 миллионов жителей России.
В 2024 году выйти на пенсию по старости смогут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет. Помимо достижения пенсионного возраста, для этого нужно будет иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионного балла.
С января 2024 года в России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет, а также выплат по больничному.
Предельный размер пособия по беременности и родам увеличат с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих матерей составит 49 тысяч рублей в месяц (33,2 тысячи рублей в 2023 году).
С 1 января вступает в силу закон, согласно которому пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется, даже если родитель досрочно выходит из декрета работать на полный день. Право на выплаты также останется, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день.
Помимо этого, новый закон распространяет право на пособие на родителей, работающих дистанционно, и на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.
В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тысячи рублей.
С 1 января 2024 года родители и опекуны несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также инвалидов I группы с детства смогут одновременно работать и получать пособие по уходу. Сейчас эта выплата составляет 10 тысяч рублей.
Такую возможность предоставят тем родителям, кто работает неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
С 1 января 2024 года должен вступит в силу закон, уточняющий условия получения материнского капитала. Пособие будет выплачиваться только тем, кто имел гражданство РФ на момент рождения ребенка и если сам ребенок является гражданином России по рождению.
Согласно статье 13 закона 138-ФЗ «О гражданстве РФ», ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка хотя бы один из его родителей является гражданином России.
Изменения не затронут жителей новых регионов, которые будут получать маткапитал вне зависимости от оснований и сроков получения ими гражданства РФ.
С 1 января 2024 года в Тюменской области вступит в силу новый закон о занятости населения. В частности, с 2024 года на максимальную выплату смогут рассчитывать самозанятые и бизнесмены.
Также будут введены доплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые ищущих работу и впервые признанных безработными. К примеру, если такие соискатели устроятся на работу в течение полугода с даты получения статуса безработного, то в оставшийся от полугода период они смогут получать доплату — разницу между их зарплатой и средней заработной платой по региону.
С 1 января 2024 года вступит в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста. Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Переход на новые правила будет одномоментным, без поэтапного увеличения призывного возраста.
Военнообязанные россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся только тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.
С 1 января 2024 году вступит в силу закон об увеличении предельного размера социальных налоговых вычетов. Лимит вычета из налогооблагаемого дохода на лечение, покупку медикаментов и собственное обучение увеличен со 120 до 150 тысяч рублей, на обучение ребенка — с 50 до 110 тысяч рублей.
Таким образом, предельный размер суммы, которую смогут вернуть те, кто тратил за один календарный год большие деньги на лечение и образование, составит 19,5 тысячи рублей вместо 15,6 тысячи. А те, кто оплачивал обучение ребенка, смогут получить до 14,3 тысячи рублей. Раньше они могли рассчитывать максимум на 6,5 тысячи рублей.
С 1 января 2024 года вступят в силу новые требования к хранению документов бухучета — ранее планировалось, что они начнут действовать в 2022-м, но тогда Минфин перенес срок их вступления в силу на 1 января 2024 года.
Поправки в Федеральный стандарт бухгалтерского учета обяжут компании хранить свои бухгалтерские документы, содержащиеся в них данные и базы данных на территории России. Документ не вносит изменений в сам стандарт, не отменяет и не изменяет требование хранения документов бухучета на территории РФ, позволяя организациям самим принять решение о следовании новому требованию до 1 января.
С 1 января 2024 года начнут применяться новые сроки представления уведомления об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ для юридических лиц и ИП. Суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1-го по 22-е число текущего месяца нужно будет перечислить не позднее 28-го числа месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца. Налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря, должен быть уплачен не позднее последнего рабочего дня текущего года.
Суммы штрафов за нарушения налогового законодательство в сфере трансфертного ценообразования, за неправомерное непредставление в установленный срок уведомления о контролируемых сделках и непредставление документации в отношении международной группы компаний также будут увеличены также с 1 января 2024 года.
С 1 января 2024 года в личном кабинете на «Госуслугах» можно будет полностью контролировать свои биометрические данные. У граждан появится возможность ознакомиться со всеми отказами от сбора и размещения биометрии, а также согласиями на обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали частным организациям. Всеми согласиями можно будет управлять онлайн, в том числе — отозвать в любой момент.
С 1 января 2024 года в России начнет действовать программа долгосрочных сбережений граждан. Участие в программе добровольное — для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом на срок от 15 лет.
Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами РФ из своих средств и из ранее сформированных пенсионных накоплений, но средства сможет вносить и работодатель. Накопленное застрахуют на 2,8 миллионов рублей
Участники смогут выбрать, как получать периодические выплаты: либо в течение определенного срока (не менее 10 лет), либо пожизненно. Это получится сделать через 15 лет после вступления в программу или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
С 1 января 2024 года увеличатся минимальные цены на табачную продукцию. Минимальная стоимость пачки сигарет достигнет 129 рублей. Ранее минимальная цена составляла 119 рублей.
С 2024 года срок действия водительских удостоверений срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будет продлен на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу