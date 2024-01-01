Более 500 тюменцев обратились в ОКБ №2 за медпомощью в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В приемном отделении и травмпункте ОКБ №2 за сутки оказали помощь 514 тюменцам. Из них госпитализированы 380 человек, в том числе 23 ребенка.
«Во взрослый травмпункт поступило 134 пациента. В основном, с резанными травмами и ушибами», — пояснили в Центре.
Также в новогоднюю ночь экстренную медпомощь оказывало приемное отделение ОКБ №1. Сюда обратились 85 человек — в основном жители Тюмени жаловались на проблемы ЖКТ. Госпитализированы 18 пациентов, двое из них — в ожоговое отделение.
Незадолго до Нового года тюменские медики предупредили земляков о самых частых травмах и проблемах со здоровьем в праздничные дни. Также они рассказали, как избежать увечий и расстройств ЖКТ в новогодние каникулы.