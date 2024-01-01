nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В новогоднюю ночь медпомощь понадобилась почти 600 тюменцам, в том числе детям

Более 500 тюменцев обратились в ОКБ №2 за медпомощью в новогоднюю ночь

1 января 2024, 08:15
Фото: Midjourney

В новогоднюю ночь медпомощь понадобилась почти 600 тюменцам, в том числе детям

В новогоднюю ночь медицинская помощь понадобилась более 500 жителям Тюмени. В основном горожане обращались к врачам с различными травмами и жалобами на ЖКТ, сообщает Информцентр правительства региона.

В приемном отделении и травмпункте ОКБ №2 за сутки оказали помощь 514 тюменцам. Из них госпитализированы 380 человек, в том числе 23 ребенка.

«Во взрослый травмпункт поступило 134 пациента. В основном, с резанными травмами и ушибами», — пояснили в Центре.

Также в новогоднюю ночь экстренную медпомощь оказывало приемное отделение ОКБ №1. Сюда обратились 85 человек — в основном жители Тюмени жаловались на проблемы ЖКТ. Госпитализированы 18 пациентов, двое из них — в ожоговое отделение.

Незадолго до Нового года тюменские медики предупредили земляков о самых частых травмах и проблемах со здоровьем в праздничные дни. Также они рассказали, как избежать увечий и расстройств ЖКТ в новогодние каникулы.

Читайте также:
В Тюменской области за год родились шесть детей с неопределенным поломВ Тюменской области капитально отремонтируют 12 больницВ тюменскую ОКБ №2 завезли новое дорогостоящее оборудование
#Общество#Ирина Швецова#Здравоохранение
Подпишитесь
«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области
31 декабря 2023,, 01:00
В Тюменской области за год родились шесть детей с неопределенным полом
Сегодня, 04:50
«Ничего не пропадёт!»: тюменцам рассказали, как спасти «прошлогодние» салаты
Сегодня, 02:00
Повышение призывного возраста, рост пенсий: что меняется в жизни тюменцев с 1 января
Сегодня, 02:23
«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024
30 декабря 2023,, 01:30
По бросовой цене в разгар СВО. Тюменцы заметили армейские сухпайки на полках магазина
31 декабря 2023,, 08:10