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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:19

В Тобольске простятся с погибшим депутатом Владимиром Егоровым

Названы место и дата прощания с погибшим депутатом Владимиром Егоровым

29 декабря 2023, 06:17
Фото: 1MI

В Тобольске простятся с погибшим депутатом Владимиром Егоровым

Депутат Тобольской городской думы Владимир Егоров скончался 27 декабря. 46-летний мужчина выпал из окна.

Прощание с депутатом Владимиром Егоровым состоится завтра, 30 декабря. Об этом сообщили в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.

Отпевание пройдет в 10:00 на Кедровой, 6. Похоронят мужчину на Завальном кладбище. В 14:00, сразу после похорон, в ресторане «Ани» пройдут поминки.

Фото: Тобольская городская дума

Владимир Егоров представлял в Тобольской городской думе избирателей по 9 микрорайону. Его тело было найдено под окнами дома. Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна третьего этажа.

Ранее «Наш город» сообщил о смерти известного тюменца Константина Гурьева. Мужчина был писателем и ведущим на региональном ТВ.

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