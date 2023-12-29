Названы место и дата прощания с погибшим депутатом Владимиром Егоровым

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Прощание с депутатом Владимиром Егоровым состоится завтра, 30 декабря. Об этом сообщили в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.
Отпевание пройдет в 10:00 на Кедровой, 6. Похоронят мужчину на Завальном кладбище. В 14:00, сразу после похорон, в ресторане «Ани» пройдут поминки.
Владимир Егоров представлял в Тобольской городской думе избирателей по 9 микрорайону. Его тело было найдено под окнами дома. Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна третьего этажа.
Ранее «Наш город» сообщил о смерти известного тюменца Константина Гурьева. Мужчина был писателем и ведущим на региональном ТВ.