Стала известна причина гибели депутата Егорова из Тобольска

Егоров получил высшее юридическое образование, а до этого обучался профессии электрика и на экономиста. В 2001 году он организовал компанию в сфере юридических услуг и вопросов недвижимости «РемеЗ», которой руководил до 2007 года. Затем до 2014 года он работал в администрации Тобольска в должности председателя комитета земельных отношений и лесного хозяйства. С 2014 года Владимир Егоров стал организатором Зоны отдыха «Винокурово» в Тобольском районе.