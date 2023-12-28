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Posted Вчера, 22:52

Published Вчера, 22:52

Modified Вчера, 22:54

Updated Вчера, 22:54

Стала известна причина гибели депутата Егорова из Тобольска

Стала известна причина гибели депутата Егорова из Тобольска

27 декабря 2023, 22:52
Фото: Сайт Тобольской гордумы
Депутат городской думы от «Единой России» Владимир Егоров ранее был найден погибшим в Тобольске. По предварительным данным, он выпал из окна, пишет Baza.

Тело 46-летнего Владимира Егорова было обнаружено днем 27 декабря во дворе дома на Кедровой улице. По версии следствия, он выпал из окна третьего этажа своего дома.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, что именно стало причиной его падения.

Владимир Егоров представлял в Тобольской гордуме избирателей по 9 микрорайону. Также он был владельцем базы отдыха «Винокурово».

Егоров получил высшее юридическое образование, а до этого обучался профессии электрика и на экономиста. В 2001 году он организовал компанию в сфере юридических услуг и вопросов недвижимости «РемеЗ», которой руководил до 2007 года. Затем до 2014 года он работал в администрации Тобольска в должности председателя комитета земельных отношений и лесного хозяйства. С 2014 года Владимир Егоров стал организатором Зоны отдыха «Винокурово» в Тобольском районе.

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