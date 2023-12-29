График выплат пенсий и пособий в январе 2024 года в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Досрочная пенсия за январь будет перечислена на банковские карты получателей 28 и 29 декабря. В эти даты выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 8-е число, так как эти дни будут праздничными.
«Начиная с 9 января — первого рабочего дня 2024 года — доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться», — пояснили в региональном отделении Социального Фонда России.
Досрочные выплаты полагаются по всем видам пенсий: страховым, социальным, накопительным, по старости, инвалидности и прочим.
Январская пенсия придет в декабре сразу в повышенном из-за плановой индексации размере: сумма выплаты увеличится на 7,5%.
Кроме этого, с 1 января 2024 года увеличится размер фиксированной выплаты, входящей в сумму страховой пенсии — до 8 тысяч 134 рублей и индивидуальный пенсионный коэффициент, который зависит от размера страховых взносов, уплаченных работодателем. С 2024 года он составит 133 рубля.
Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат свои деньги за январь как обычно — в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же дня пенсию можно будет получить в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.
До января 2023 года в России детские и другие социальные пособия для семей выплачивались в разные графики, так шли они разных организаций — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и соцзащиты. Теперь дни выплат всех данных пособий стали едиными для всей страны:
Однако все эти дни в январе 2024 года приходятся на праздничные выходные. Поэтому, все пособия будут выплачены досрочно — в декабре 2023 года.
Таким образом в последнем месяце года жители Тюменской области получили все детские выплаты за ноябрь — 1 и 5 декабря. За декабрь пособия переведут — 28 и 29 декабря.
Соответственно в январе 2024 года выплат пособий не будет, следующие выплаты по установленному ранее графику начнутся с февраля следующего года.
Ранее власти Тюменской области приняли решение поднять прожиточный минимум, который на сегодня составляет чуть более 14,3 тысячи.