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График выплат пенсий и пособий в январе 2024 года в Тюменской области

График выплат пенсий и пособий в январе 2024 года в Тюменской области

29 декабря 2023, 11:22
Фото: Midjourney
Из-за новогодних праздников большинство тюменских пенсионеров получили январские пенсии досрочно. Это те, кому деньги приходят на карту или на счет в банке. Для тех, кто получает пенсию на почте — выплаты придут в январе, в установленные графиком дни.

График выплат пенсий в декабре 2024 года

Досрочная пенсия за январь будет перечислена на банковские карты получателей 28 и 29 декабря. В эти даты выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 8-е число, так как эти дни будут праздничными.

«Начиная с 9 января — первого рабочего дня 2024 года — доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться», — пояснили в региональном отделении Социального Фонда России.

Досрочные выплаты полагаются по всем видам пенсий: страховым, социальным, накопительным, по старости, инвалидности и прочим.

Январская пенсия придет в декабре сразу в повышенном из-за плановой индексации размере: сумма выплаты увеличится на 7,5%.

Кроме этого, с 1 января 2024 года увеличится размер фиксированной выплаты, входящей в сумму страховой пенсии — до 8 тысяч 134 рублей и индивидуальный пенсионный коэффициент, который зависит от размера страховых взносов, уплаченных работодателем. С 2024 года он составит 133 рубля.

График выплат пенсий в январе 2024 года

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат свои деньги за январь как обычно — в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же дня пенсию можно будет получить в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.

График выплаты пособий

До января 2023 года в России детские и другие социальные пособия для семей выплачивались в разные графики, так шли они разных организаций — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и соцзащиты. Теперь дни выплат всех данных пособий стали едиными для всей страны:

  • третье число каждого месяца — универсальное (единое) пособие, пособие на ребенка до трех лет, пособие на ребёнка с 8 до 17 лет, пособия на детей военнослужащих;
  • пятое число — выплата из маткапитала;
  • седьмое число — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Однако все эти дни в январе 2024 года приходятся на праздничные выходные. Поэтому, все пособия будут выплачены досрочно — в декабре 2023 года.

Таким образом в последнем месяце года жители Тюменской области получили все детские выплаты за ноябрь — 1 и 5 декабря. За декабрь пособия переведут — 28 и 29 декабря.

Соответственно в январе 2024 года выплат пособий не будет, следующие выплаты по установленному ранее графику начнутся с февраля следующего года.

Ранее власти Тюменской области приняли решение поднять прожиточный минимум, который на сегодня составляет чуть более 14,3 тысячи.

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#Общество#Ирина Швецова#Пенсия
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