График выплат пенсий и пособий в январе 2024 года в Тюменской области

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат свои деньги за январь как обычно — в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же дня пенсию можно будет получить в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.