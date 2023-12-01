График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В декабре тюменцам выплатят сразу две пенсии — за декабрь текущего года и за январь следующего года. Причем январская пенсия придет сразу в повышенном из-за плановой индексации размере: сумма выплаты увеличится на 7,5%.
В декабре на повышенную пенсию могут рассчитывать тюменцы, которым исполнилось 80 лет, а также те, которые ушли на заслуженный отдых менее трех месяцев назад.
Как правило, через банки тюменцы получают пенсию 3 числа каждого месяца. Но так как 3 декабря — выходной день, пенсия придет 4 числа.
После новогодних праздников банки откроют двери 9 января. Поэтому пенсионеры, у которых получение пенсии на карту выпадает на 1–8 января, получат выплату в конце декабря. Декабрьскую пенсию отделения почты доставят согласно установленному графику.
Пособия, как и пенсии, также будут начислены дважды. Уже 1 декабря тюменцы получат следующие выплаты за ноябрь:
За декабрь же выплаты придут в конце месяца, в январе они поступать не будут.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменским чиновникам увеличат пенсии, положенные по выслуге лет. Нижний порог пенсионной выплаты может подняться на 50%