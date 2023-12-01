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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Тюменцам рассказали, каким будет график выплат пенсий и пособий в декабре

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года

1 декабря 2023, 06:51
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, каким будет график выплат пенсий и пособий в декабре

В декабре тюменские пенсионеры получат выплаты и за декабрь, и за январь. Причина кроется в новогодних каникулах.

В декабре тюменцам выплатят сразу две пенсии — за декабрь текущего года и за январь следующего года. Причем январская пенсия придет сразу в повышенном из-за плановой индексации размере: сумма выплаты увеличится на 7,5%.

В декабре на повышенную пенсию могут рассчитывать тюменцы, которым исполнилось 80 лет, а также те, которые ушли на заслуженный отдых менее трех месяцев назад.

График выплаты пенсии в декабре

Как правило, через банки тюменцы получают пенсию 3 числа каждого месяца. Но так как 3 декабря — выходной день, пенсия придет 4 числа.

После новогодних праздников банки откроют двери 9 января. Поэтому пенсионеры, у которых получение пенсии на карту выпадает на 1–8 января, получат выплату в конце декабря. Декабрьскую пенсию отделения почты доставят согласно установленному графику.

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График выплаты пособий

Пособия, как и пенсии, также будут начислены дважды. Уже 1 декабря тюменцы получат следующие выплаты за ноябрь:

  • На ребенка до трех лет
  • Единое пособие
  • На ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
  • Беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках
  • По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
  • По мерам социальной поддержки

За декабрь же выплаты придут в конце месяца, в январе они поступать не будут.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменским чиновникам увеличат пенсии, положенные по выслуге лет. Нижний порог пенсионной выплаты может подняться на 50%

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