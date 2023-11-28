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Тюменские чиновники поднимут себе пенсии на 50%

Тюменские чиновники поднимут себе пенсии на 50%

28 ноября 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Тюменской области чиновникам увеличат размер пенсионных выплат, положенных по выслуге лет. Соответствующие изменения в закон «О государственной гражданской службе» подготовил региональный департамент соцразвития.
«Внести изменения в закон. Увеличить размер минимальной пенсии за выслугу лет с 3 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей», — указано в опубликованном на сайте правительства Тюменской области законопроекте.

В случае принятия документа, нижний порог пенсионной выплаты по выслуге лет будет увеличен на 50%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средний размер пенсии составляет немногим более 20 тысяч рублей. Такую выплату получают большая часть пенсионного населения региона.

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