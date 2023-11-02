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Пенсионерка из Тюмени возмущена ценами на билеты в театр и на концерты

Пенсионерка из Тюмени возмущена ценами на билеты в театр и на концерты

2 ноября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Тюменская пенсионерка Галина Александровна возмутилась ценам на концерты в областной столице. По словам женщины, человек, получающий пенсию даже в размере 25 тысяч рублей, не может себе позволить купить билет на концерт, потому что его стоимость начинается минимум от 1,5 тысячи рублей.
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«Наверное, певцы принесли больше пользы стране, чем давший знания учитель или вылечивший пациента врач. Артисты столичные думают, что они прибывают в столицу нефти и газа, поэтому и ценник на свое выступление делают высоким», — отметила Галина Александрова.

И добавила, что артистам стоит ориентироваться хотя бы на уровень зарплаты, которую получают тюменцы. Пожилая женщина отметила, что максимум, что она может себе позволить — это посетить спектакль, стоимость билета на который не превышает 300 рублей, и бесплатные выступления, пишет 72.RU.

«Я — заслуженный учитель РФ, но не могу сходить на хорошее культурное мероприятие, куда хочется и душа желает. Отдала системе образования 40 лет жизни», — посетовала женщина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средний размер пенсии, по информации регионально отделения социального фонда РФ, составляет 20,2 тысячи рублей. По мнению тюменцев, такого размера выплат хватает только на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных препаратов и необходимых продуктов.

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