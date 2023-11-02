Пенсионерка из Тюмени возмущена ценами на билеты в театр и на концерты

Тюменская пенсионерка Галина Александровна возмутилась ценам на концерты в областной столице. По словам женщины, человек, получающий пенсию даже в размере 25 тысяч рублей, не может себе позволить купить билет на концерт, потому что его стоимость начинается минимум от 1,5 тысячи рублей.

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