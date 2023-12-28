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Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В Тюмени вырос спрос на гадалок и астрологов

В преддверии Нового года тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам и астрологам

28 декабря 2023, 03:04
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на гадалок и астрологов

Под конец года все больше тюменцев желают узнать, чего ждать от 2024 года. Об этом «Ura.ru» рассказала местный астролог.
«Год подходит к концу и людям, естественно, интересно узнать, что их ждет в будущем. Многие мои клиенты — известные в Тюмени люди. Они привыкли планировать важные события в жизни, опираясь на прогнозы астрологов. Кто-то планирует поездки, свадьбы, запуск бизнес-проектов, — запросы у всех разные», — поделилась анонимная собеседница.

По ее словам, вместе с увеличением спроса в преддверии Нового года выросла и цена на услуги тарологов и гадалок. В среднем, за один сеанс придется заплатить минимум пять тысяч рублей.

Ранее «Наш город» рассказал, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на жизни тюменцев. Астрологи утверждают, что в этот период людей может ожидать череда неприятностей.

Астролог рассказала, кому из тюменцев повезет во всем в 2024 году
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