В преддверии Нового года тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам и астрологам

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
«Год подходит к концу и людям, естественно, интересно узнать, что их ждет в будущем. Многие мои клиенты — известные в Тюмени люди. Они привыкли планировать важные события в жизни, опираясь на прогнозы астрологов. Кто-то планирует поездки, свадьбы, запуск бизнес-проектов, — запросы у всех разные», — поделилась анонимная собеседница.
По ее словам, вместе с увеличением спроса в преддверии Нового года выросла и цена на услуги тарологов и гадалок. В среднем, за один сеанс придется заплатить минимум пять тысяч рублей.
Ранее «Наш город» рассказал, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на жизни тюменцев. Астрологи утверждают, что в этот период людей может ожидать череда неприятностей.