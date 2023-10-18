Астролог рассказала, кому из тюменцев повезет во всем в 2024 году

Начало года для представителей знака станет временем проявления продуктивности, поскольку именно начало года будет благоприятным для того, чтобы работать на результат. В это время можно будет добиться карьерного роста, заняться бизнесом, и уже летом Водолеям посчастливиться пожинать финансовые плоды своих стараний.