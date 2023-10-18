Астролог рассказала, кому из тюменцев повезет во всем в 2024 году

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Зеленый Дракон будет проявлять особое внимание людям, рожденным под знаком Водолея. Творческий запал, свойственный этим людям резонирует с энергией Дракона, поэтому успех гарантирован во всех начинаниях. Однако, чтобы добиться желаемого результата, избранникам Дракона придется четко определиться со своей целью — времени распыляться на все желания не будет.
Начало года для представителей знака станет временем проявления продуктивности, поскольку именно начало года будет благоприятным для того, чтобы работать на результат. В это время можно будет добиться карьерного роста, заняться бизнесом, и уже летом Водолеям посчастливиться пожинать финансовые плоды своих стараний.
Осенью Зеленый Дракон обещает перемены в личной жизни для своих подопечных — есть шанс повстречать настоящую любовь, напоминает Василиса Володина.