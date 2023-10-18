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Published Сегодня, 11:08

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Астролог рассказала, кому благоволит Зеленый Деревянный Дракон в 2024 году

Астролог рассказала, кому из тюменцев повезет во всем в 2024 году

18 октября 2023, 11:08
Фото: 1MI

Астролог рассказала, кому благоволит Зеленый Деревянный Дракон в 2024 году

Одному из знаков зодиакального круга Зеленый Деревянный Дракон будет покровительствовать на протяжении всего следующего года. Удача будет ожидать счастливчиков во всех сферах жизни. Российский астролог Василиса Володина рассказала о том, кому особенно повезет в 2024 году, сообщает «Росбалт».

Зеленый Дракон будет проявлять особое внимание людям, рожденным под знаком Водолея. Творческий запал, свойственный этим людям резонирует с энергией Дракона, поэтому успех гарантирован во всех начинаниях. Однако, чтобы добиться желаемого результата, избранникам Дракона придется четко определиться со своей целью — времени распыляться на все желания не будет.

Начало года для представителей знака станет временем проявления продуктивности, поскольку именно начало года будет благоприятным для того, чтобы работать на результат. В это время можно будет добиться карьерного роста, заняться бизнесом, и уже летом Водолеям посчастливиться пожинать финансовые плоды своих стараний.

Осенью Зеленый Дракон обещает перемены в личной жизни для своих подопечных — есть шанс повстречать настоящую любовь, напоминает Василиса Володина.

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