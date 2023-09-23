nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

На трассе Тюмень — Курган продают придорожное кафе по цене студии

На трассе Тюмень — Курган продают придорожное кафе по цене студии

23 сентября 2023, 04:16
Фото: Авито

На трассе Тюмень — Курган продают придорожное кафе по цене студии

Придорожное кафе с гостиничными номерами, баней стоимостью 4,6 миллиона рублей выставили на продажу на федеральной трассе Тюмень — Курган. Соответствующее объявление опубликовано на портале «Авито».

В размещенном предложении отмечено, что на территории также имеются стоянка для грузовиков, трансформатор с линией электропередач в собственности, своя заправочная станция. На участке установлены камеры видеонаблюдения, Wi-fi, подготовлен фундамент под новую гостиницу.

Отметим, что стоимость готового бизнеса сравнима с ценой однокомнатной квартиры или квартиры-студии.

Ни есть, ни пить, а дом купить: сколько тюменцам нужно копить на коттедж
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу за 40 миллионов рублей выставили базу отдыха «Дом отпуска», расположенную в 18 километрах от областной столицы. На территории комплекса имеется дом, баня, зоны отдыха.

Читайте также:
В Тюмени горит дом рядом с ТЭЦ-1Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 23 и 24 сентябряЭкс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за взятки, ушел из колонии на СВО
#Общество#Бизнес#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Кафе#Продажа#Гостиницы
Подпишитесь
В тюменских магазинах могут появиться «социальные полки» с «просрочкой»
Вчера, 08:43
Тест "Нашего города". «Чисто по-тюменски»: только коренной тюменец пройдет тест на знание местного сленга
Вчера, 04:59
«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета
Вчера, 01:00
В Тюмени чуть не случилась драка из-за шутки про чеченцев, которой не было
Вчера, 11:18
Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за взятки, ушел из колонии на СВО
Вчера, 08:01
«Трезвость дешевле»: в Тюмени рекордно выросли цены на алкоголь
Вчера, 11:20