На трассе Тюмень — Курган продают придорожное кафе по цене студии

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В размещенном предложении отмечено, что на территории также имеются стоянка для грузовиков, трансформатор с линией электропередач в собственности, своя заправочная станция. На участке установлены камеры видеонаблюдения, Wi-fi, подготовлен фундамент под новую гостиницу.
Отметим, что стоимость готового бизнеса сравнима с ценой однокомнатной квартиры или квартиры-студии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу за 40 миллионов рублей выставили базу отдыха «Дом отпуска», расположенную в 18 километрах от областной столицы. На территории комплекса имеется дом, баня, зоны отдыха.