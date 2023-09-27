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В Тюменской области подскочили цены на автотовары

«Рекордное подорожание»: в Тюменской области подскочили цены на автотовары

27 сентября 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Тюменской области подскочили цены на автотовары

В Тюменской области подскочили цены на автотовары

За три года в Тюменской области цены на автотовары выросли на 48,20%, основной скачок цены произошел в 2022 году, в 2023 отмечался рост еще на 2,58%. Значительнее всего подорожали тормозные жидкости и антифриз.

Так, цена на продукцию одной из самых популярных марок автотоваров «Felix» подскочила в среднем на 35%. Стоимость антифриза этого бренда подорожала на 37,8%, а тормозные жидкости на 32,1%. На 71% подорожали стеклоомывающие жидкости фирмы «Spectrol». Также на 8,3% поднялась цена на моторные масла компании «Shell», такие данные приводят эксперты Продажи.рф.

В целом рост цен на автотовары с 2021 года по 2022 оставил 44,47%, с 2022 по 2023 цены выросли еще на 2,58%. Тюменские автомобилисты остро ощутили удорожание товаров, многим пришлось перейти на более дешевые средства и отказаться от премиум-сегмента в пользу среднего.

«Ценник вырос и на закупку оптом. Клиента прямо говорили, что по новой цене не готовы брать масло или тормозуху. Поэтому приходилось искать аналоги, которые, конечно, немного уступают в качестве. Вместе с этим закономерно выросли цены на ремонт авто и его составляющих», — объяснил автомеханик Сергей Сидоров.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области подскочили цены на бьюти-средства.

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