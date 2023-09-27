«Рекордное подорожание»: в Тюменской области подскочили цены на автотовары

Так, цена на продукцию одной из самых популярных марок автотоваров «Felix» подскочила в среднем на 35%. Стоимость антифриза этого бренда подорожала на 37,8%, а тормозные жидкости на 32,1%. На 71% подорожали стеклоомывающие жидкости фирмы «Spectrol». Также на 8,3% поднялась цена на моторные масла компании «Shell», такие данные приводят эксперты Продажи.рф.