«Рекордное подорожание»: в Тюменской области подскочили цены на автотовары

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Так, цена на продукцию одной из самых популярных марок автотоваров «Felix» подскочила в среднем на 35%. Стоимость антифриза этого бренда подорожала на 37,8%, а тормозные жидкости на 32,1%. На 71% подорожали стеклоомывающие жидкости фирмы «Spectrol». Также на 8,3% поднялась цена на моторные масла компании «Shell», такие данные приводят эксперты Продажи.рф.
В целом рост цен на автотовары с 2021 года по 2022 оставил 44,47%, с 2022 по 2023 цены выросли еще на 2,58%. Тюменские автомобилисты остро ощутили удорожание товаров, многим пришлось перейти на более дешевые средства и отказаться от премиум-сегмента в пользу среднего.
«Ценник вырос и на закупку оптом. Клиента прямо говорили, что по новой цене не готовы брать масло или тормозуху. Поэтому приходилось искать аналоги, которые, конечно, немного уступают в качестве. Вместе с этим закономерно выросли цены на ремонт авто и его составляющих», — объяснил автомеханик Сергей Сидоров.