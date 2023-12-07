До 230 тысяч рублей. Эксперты рассказали, кому в Тюмени готовы столько платить

Так, до 230 тысяч рублей готовы платить электрогазосварщику на производстве ёмкостного оборудования и металлоконструкций. На вакансию могут претендовать студенты, специалисты старше 45 лет и пенсионеры. Но обязательно с опытом работы от года. Образование требуется среднее специальное. В обязанности работника будут входить сварочные работы, монтаж металлоконструкций и чтение чертежей.