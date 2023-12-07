До 230 тысяч рублей. Эксперты рассказали, кому в Тюмени готовы столько платить

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Так, до 230 тысяч рублей готовы платить электрогазосварщику на производстве ёмкостного оборудования и металлоконструкций. На вакансию могут претендовать студенты, специалисты старше 45 лет и пенсионеры. Но обязательно с опытом работы от года. Образование требуется среднее специальное. В обязанности работника будут входить сварочные работы, монтаж металлоконструкций и чтение чертежей.
На втором месте в топе рабочих профессий — специалист по изготовлению мебели. Такому в производственной компании готовы платить до 190 тысяч рублей. Желателен опыт работы с деревообрабатывающими станками. Но не обязателен — на производство готовы взять активных и ответственных студентов, готовых обучаться и работать. Также работодателю интересны сотрудники, которые любят дерево.
Третье место с зарплатой до 160 тысяч рублей заняла вакансия инженера производственно-технического отдела. Оплата — сдельная, график работы — свободный. В компании по металлообработке от соискателя требуют опыт в составлении смет и тендеров, подготовке простых чертежей и ведении тендеров. Успешному кандидату с опытом от года обещают также дополнительные выплаты по итогам года и удаленную работу.
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