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На тюменском рынке труда образовался дефицит продавцов и водителей

На тюменском рынке труда образовался дефицит продавцов и водителей

27 октября 2023, 03:47
Фото: 1MI
В Тюмени образовался острый дефицит водителей, продавцов и менеджеров по продажам. Сегодня на рынке из общего числа вакансий 7,3% занимают вакансии продавцов, 6,8% — менеджеров по продажам, 4,6% — водителей.

По данным аналитиков HeadHunter, представители данных профессий требуется практически везде. Кроме того, высокий уровень спроса на продавцов обусловлен большой текучестью кадров в данной сфере, пишет РБК Тюмень.

В регионе открыто более 1 тысяч вакансий продавцов, более тысячи вакансий менеджеров по продажам и более 900 вакансий водителей. При этом средний уровень предлагаемой заработной платы для продавцов составляет от 38 тысяч до 80 тысяч рублей, менеджеров по продажам ищут на зарплату от 40 тысяч до 150 тысяч рублей и выше, водителей — на зарплату от 55 тысяч до 100 тысяч рублей и выше.

Что касается нехватки водителей и дефицита кадров в других отраслях, то по мнению основателя рекрутингового онлайн-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob Алексея Захарова, основной причиной дефицита кадров является демографическая яма — в течение последних десяти лет ежегодно на рынок труда выходили на 100 тысяч молодых людей меньше, чем годом ранее.

«Потери от ковида − примерно минус миллион человек с рынка труда, спецоперация — это еще минус два миллиона человек с рынка труда. Это контрактники, мобилизованные и куда-то выехавшие», − отметил Захаров.

И добавил, что востребованными на рынке остаются всегда одни и те же специалисты — водители, продавцы, строители и медсестры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали топ самых высокооплачиваемых вакансии этой осени. В список вакансий, где готовы платить более 200 тысяч рублей, вошли начальники, командир воздушного судна, машинисты и бурильщики.

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