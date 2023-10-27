На тюменском рынке труда образовался дефицит продавцов и водителей

В регионе открыто более 1 тысяч вакансий продавцов, более тысячи вакансий менеджеров по продажам и более 900 вакансий водителей. При этом средний уровень предлагаемой заработной платы для продавцов составляет от 38 тысяч до 80 тысяч рублей, менеджеров по продажам ищут на зарплату от 40 тысяч до 150 тысяч рублей и выше, водителей — на зарплату от 55 тысяч до 100 тысяч рублей и выше.